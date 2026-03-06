Der Hochtemperatur-Wärmespeicher von Kraftblock aus Saarbrücken speichert die Abwärme aus dem Kühlbereich einer Sinteranlage von Tata Steel in Indien. Die Wärme wird anschließend wieder im Sinterwerk genutzt. Das spart 22.000 Tonnen CO2 im Jahr ein. Das Saarbrücker Unternehmen Kraftblock, Hersteller industrieller thermischer Speicher, hat einen Hochtemperatur-Wärmespeicher an den Stahlhersteller Tata Steel geliefert. Das thermische Speichersystem mit einer Kapazität von 20 MWh im Tata-Werk im indischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
