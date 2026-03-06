© Foto: OpenAIShell schließt mehrere Ölabkommen mit Venezuela ab und will nun das Dragon-Gasprojekt voranbringen - erste Exporte nach Trinidad sind schon 2027 geplant.Shell hat am Donnerstag mehrere Ölabkommen mit der venezolanischen Regierung unterzeichnet, die sowohl Offshore-Erdgasvorkommen als auch Onshore-Öl- und Gasprojekte umfassen. Dies gab das Unternehmen, wie Reuters berichtet, in einer Erklärung bekannt. Zudem wurden mehrere technische und kommerzielle Abkommen mit dem venezolanischen Ingenieurbüro VEPICA sowie mit KBR und dem US-amerikanischen Öldienstleistungsunternehmen Baker Hughes unterzeichnet. Nach dem Treffen von von US-Innenminister Doug Burgum mit der venezolanischen Präsidentin …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE