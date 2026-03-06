Der chinesische Elektroautoriese BYD hat eine neue Batterie- und Ladetechnologie vorgestellt - und setzt damit die Konkurrenz unter Druck. Auch Tesla dürfte genau hinschauen. Die neue Generation der Blade-Batterie verspricht deutlich mehr Reichweite, extrem kurze Ladezeiten und ein massives Schnellladenetz.Auf einer mehrstündigen Technologiekonferenz in Shenzhen hat BYD-Chef Wang Chuanfu die zweite Generation der sogenannten Blade-Batterie präsentiert. Es handelt sich um das erste große Batterie-Upgrade ...Den vollständigen Artikel lesen ...
