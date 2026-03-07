© Foto: Jeff Gritchen - Orange County Register via ZUMADie Carvana-Aktie explodiert um 7.728 Prozent in 3 Jahren. Wie das "Amazon der Autos" trotz Krise das Comeback des Jahrzehnts schaffte und jetzt neue Höhen ansteuert. Die unglaubliche Turnaround-Story von Carvana.Wer hätte das gedacht? Anfang 2023 kostete eine Carvana-Aktie an der Nasdaq nur 4,23 US-Dollar, und heute, nur drei Jahre später, liegt der Kurs bei unglaublichen 331,16 US-Dollar. Ein Anstieg von 7.728 Prozent in nur drei Jahren! Zur Verdeutlichung: Wer vor drei Jahren Carvana-Aktien für 1.000 US-Dollar kaufte und diese bis heute hielt, dessen Investment wäre heute 77.280 US-Dollar wert. Tatsächlich hat Carvana sich zu einer der spannendsten Aktien-Storys der letzten Jahre …Den vollständigen Artikel lesen
