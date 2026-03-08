EQS-News: GAC / Schlagwort(e): Expansion

GAC treibt Chinas Auto-Globalisierung voran: Übersee-Verkaufszahlen steigen und Standardisierung gewinnt an Bedeutung



08.03.2026 / 10:25 CET/CEST

BEIJING, 8. März 2026 /PRNewswire/ -- Während der beiden Tagungen des Jahres 2026 legte Feng Xingya, Abgeordneter des Nationalen Volkskongresses und Vorsitzender der GAC Group, mehrere Vorschläge vor, die sich auf die Entwicklung einer qualitativ hochwertigen Industrie, die globale Expansion der chinesischen Automobilindustrie und die Verbesserung des sozialen Wohlergehens konzentrieren. Die chinesische Automobilindustrie beschleunigt ihre globale Expansion, nachdem sie drei Jahre in Folge der größte Autoexporteur der Welt war. Während sich der Sektor von einem raschen Exportwachstum zu einer globalen Entwicklung von höherer Qualität entwickelt, wird GAC zu einem der wichtigsten Treiber dieser neuen Phase. Das Überseegeschäft von GAC verzeichnete in den ersten beiden Monaten des Jahres eine starke Dynamik. Die Auslieferungen in Übersee haben sich im Februar im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt ( 114%), während die kumulierten Überseeverkäufe für Januar und Februar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen sind ( 86% ), was die steigende weltweite Nachfrage nach GAC-Fahrzeugen unterstreicht. Die regionalen Ergebnisse von GAC unterstreichen die steigende Nachfrage nach chinesischen Fahrzeugen auf den globalen Märkten. Im asiatisch-pazifischen Raum stiegen die Umsätze in Übersee in den ersten beiden Monaten 130%, mit einer starken Dynamik in Märkten wie Singapur, Indonesien und den Philippinen. Noch ausgeprägter war das Wachstum im Nahen Osten, wo die kumulierten Verkäufe im selben Zeitraum um 282% gegenüber dem Vorjahr stiegen. Wichtige Märkte in der Region verzeichneten ebenfalls bemerkenswerte Zuwächse, darunter 116% Wachstum im Irak, 420% Wachstum in Saudi-Arabien, und 336% Wachstum in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Auf dem griechischen Markt stiegen die Terminalverkäufe im Februar um mehr als 20 % gegenüber dem Vormonat, was auf eine Verbesserung der Vertriebswege und eine wachsende Marktakzeptanz hindeutet. Gleichzeitig hat die rasche Globalisierung der chinesischen Automobilhersteller neue Herausforderungen aufgeworfen. Die Unterschiede in den technischen Normen, Zertifizierungssystemen und rechtlichen Anforderungen auf den verschiedenen Weltmärkten haben die Kosten für die Einhaltung der Vorschriften erheblich erhöht. Branchenführer weisen darauf hin, dass eine stärkere Zusammenarbeit und einheitliche technische Standards für die nächste Expansionsphase entscheidend sein werden. Initiativen wie globale Konformitätsdatenbanken, Zertifizierungsplattformen aus einer Hand und die frühzeitige Integration internationaler Normen in die Fahrzeugentwicklung könnten dazu beitragen, den globalen Markteintritt zu erleichtern. Durch die Kombination von schnellem Wachstum in Übersee mit intensiverer Lokalisierung und stärkerer Branchenkoordination zeigt GAC, wie chinesische Automobilhersteller ihre Produktionsstärke in dauerhafte globale Wettbewerbsfähigkeit umwandeln können. Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2928620/image_5052193_22370436.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/gac-treibt-chinas-auto-globalisierung-voran-ubersee-verkaufszahlen-steigen-und-standardisierung-gewinnt-an-bedeutung-302707571.html



