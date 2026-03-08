Lüdenscheid (ots) -Anfragen aus anderen Sektoren belegen das Potenzial einer ursprünglich pharmazeutischen KI-LösungRedwood AI (ISIN: CA7579221093 | WKN: A422EZ) vermeldet ein zunehmendes Interesse an seiner KI-Chemieplattform, das über den ursprünglichen Schwerpunkt auf KI-gestützte Chemie für die potenzielle Arzneimittelentwicklung hinausgeht. Das Unternehmen hat kürzlich Anfragen von Organisationen aus den Bereichen Verteidigung und öffentliche Sicherheit erhalten: für Anwendungen wie die Überprüfung chemischer Gefahren und Bedrohungen, die schnelle Charakterisierung unbekannter Verbindungen, die Analyse chemischer Signaturen und die verbesserte Bewertung von Lieferketten für Vorläuferchemikalien. Diese Anfragen unterstreichen das erhebliche Potenzial der unternehmenseigenen KI-Plattform, die ursprünglich zur Beschleunigung der pharmazeutischen Forschung entwickelt wurde, aber auch zur Analyse und Interpretation komplexer chemischer Datensätze in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden kann.Redwood AI (ISIN: CA7579221093 | WKN: A422EZ) ist ein in Vancouver ansässiges Unternehmen für künstliche Intelligenz, das Software- und Analyselösungen für die chemische Entwicklung anbietet. Das Unternehmen hat ein eigenes KI-System entwickelt, welches dabei helfen soll, klinische Studien zu beschleunigen, die für die Herstellung von Medikamenten notwendig sind. Dank der KI ist das System schneller und ebenso mit weniger Kosten verbunden. Die Plattform integriert modernste KI-Modelle, Chemieinformatik und Betriebsdaten, um die Syntheseplanung, Prozessoptimierung und Entscheidungsfindung in der Lieferkette zu unterstützen und so Zeit, Kosten und Risiken von der frühen Entwicklung bis zur Kommerzialisierung zu reduzieren.Das derzeitige wachsende branchenübergreifende Interesse an der KI-Plattform von Redwood spiegelt deren technologische Vielseitigkeit wider.Vor diesem Hintergrund sondiert das Unternehmen aktuell Einsatzmöglichkeiten in den Bereichen Verteidigung und öffentliche Sicherheit. Die Plattform vereint KI-gestütztes chemisches Synthesedesign, vorhersehbare Analytik und leistungsfähige Datenmodellierung: Fähigkeiten, die für eine Reihe zusätzlicher Anwendungsfelder relevant sein könnten, darunter die Erkennung chemischer Gefahren, die Analyse von Lieferketten für Vorläuferchemikalien sowie die beschleunigte Entwicklung medizinischer Gegenmaßnahmen.Der Kern des Unternehmens bleibt allerdings die Weiterentwicklung der KI-Plattform für die pharmazeutische Forschung, Entwicklung und Herstellung. Die genannten angrenzenden Anwendungsfelder betrachtet Redwood als organische Erweiterung der bestehenden Technologiebasis. Eine schrittweise Plattformanpassung, etwa durch domänenspezifische Datenintegration und Modelloptimierung, erscheint dabei realisierbar und fügt sich in die bestehende Entwicklungs-Roadmap ein, ohne den Aufbau einer separaten Plattform zu erfordern.Louis Dron, CEO von Redwood AI, kommentierte:"In diesem Umfeld ist Redwood davon überzeugt, dass seine KI-Plattform gut positioniert ist, um Innovationen in verschiedenen Sektoren zu ermöglichen und gleichzeitig seinen Fokus auf die pharmazeutische Forschung weiter voranzutreiben.Wir verzeichnen eine wachsende Erkenntnis, dass fortschrittliche chemische Intelligenz eine Vielzahl von realen Herausforderungen unterstützen kann. Die gleiche Technologie, die wir zur Beschleunigung der potenziellen Arzneimittelforschung entwickeln, kann auch Erkenntnisse für Bereiche wie die Analyse chemischer Gefahren, Vorsorgemaßnahmen und neue Gebiete wie die quantenbasierte chemische Modellierung liefern. Im Zuge dieser Diskussionen sehen wir Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit Organisationen aus verschiedenen Sektoren, darunter öffentliche Sicherheit, Spitzenforschung und bestimmte verteidigungsbezogene Anwendungen".Die Märkte, in die Redwood AI nun vordringt, gehören zu den wachstumsstärksten weltweit. Die globalen Verteidigungsausgaben sollen bis 2035 die Marke von 6,3 Billionen US-Dollar überschreiten, ein Wachstum, das maßgeblich durch den zunehmenden Einsatz von KI, fortschrittlicher Analytik und Computertechnologien der nächsten Generation in nationalen Sicherheitsarchitekturen angetrieben wird. Staaten und Sicherheitsbehörden investieren massiv in intelligente Analysesysteme, die schnell, präzise und skalierbar arbeiten. Genau hier kann Redwood AI mit seiner bewährten Plattform ansetzen und sich als relevanter Technologieanbieter in einem strategisch bedeutsamen und finanziell lukrativen Umfeld positionieren.Und das Unternehmen operiert bereits an der Schnittstelle dreier wachsender Märkte: dem globalen Pharmamarkt (1,65 Bio. USD), dem "CDMO"-Markt (197 Mrd. USD, Wachstum auf etwa 369 Mrd. bis 2034) und dem KI-Wirkstoffmarkt (6,9 Mrd. USD, Wachstum auf ca. 18 Mrd. bis 2034). Das "SaaS"-Geschäftsmodell erzeugt mit jeder Kundeninstallation einen wachsenden Datenvorteil, der den Wettbewerbsvorsprung strukturell vertiefen dürfte.Das eigentliche Wachstumspotenzial liegt in der Roadmap:Langfristig will Redwood AI eigene KI-generierte Wirkstoffkandidaten entwickeln und sich damit vom Softwareanbieter zum vollintegrierten Pharma-KI-Player wandeln. Das Unternehmen hat vollen Zugriff auf die Genomdatenbank der "Universität Stanford", wodurch die KI sehr effizient arbeiten kann. Die KI schaut unter anderem, wie die chemischen Moleküle sich miteinander verbinden und zusammenarbeiten, und wie diese Verbindungen bei Zuführung anderer Substanzen (z.B. Alkohol) reagieren. Dadurch können normale klinische Studien, die bis zu 20 Jahre dauern, auf weniger als 6 Jahre verkürzt werden - betrachtet wird hier der Zeitraum vom Forschungsanfang bis zur Zulassung des Medikaments.Die Technologie ist vielseitig genug, um in verschiedenen Branchen zu funktionieren.Redwood AI bleibt seinem Kerngeschäft, der Pharmaforschung, treu, erschließt aber gleichzeitig neue, lukrative Märkte in Sicherheit und Verteidigung. Für Investoren bedeutet das eine seltene Kombination aus technologischer Reife, strategischer Weitsicht und Zugang zu milliardenschweren Märkten. Redwood AI (ISIN: CA7579221093 | WKN: A422EZ) ist damit gut aufgestellt, um sich als vielseitiger KI-Anbieter der nächsten Generation zu etablieren, mit einer Plattform, die nicht nur Labore, sondern auch Sicherheitsbehörden und Verteidigungsorganisationen weltweit einen echten Mehrwert bieten kann.Rechtliche Angaben zu der VeröffentlichungDiese Veröffentlichung ist eine Marketingmitteilung und Bestandteil einer Werbekampagne des Emittenten Redwood AI Corp. und richtet sich an erfahrene und spekulativ orientierte Anleger. 