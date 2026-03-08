Die Aktie des Kasseler Rohstoffunternehmens K+S hat in der vergangenen Woche ihre Widerstandsfähigkeit unter Beweis gestellt. Trotz eines schwierigen Marktumfelds zeigte sich der Kurs äußerst stabil und schloss zum Wochenende bei 15,06 Euro. Damit verbuchte das Papier einen Gewinn von 0,47 Prozent gegenüber der Vorwoche - ein bemerkenswertes Ergebnis, das K+S zu den wenigen Gewinnern im MDAX machte.Der maximale Gewinn hat sich bei diesem RuMaS Trading-Tipp ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.