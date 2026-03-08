Nach einer beispiellosen Verlustserie, die Amazon im Februar durchlief - die längste seit 2006 -, mehren sich die Anzeichen für einen möglichen Wendepunkt. Der RuMaS Express-Service veröffentlichte am 18. Februar einen ausführlichen Artikel, in dem der Start einer Kurserholung diskutiert wurde. Der Experte stellte konkrete Handelsstrategien vor: Neben Einstieg- und Stoppkurs für die Aktie wurde insbesondere risikofreudigen Anlegern ein Knockout-Zertifikat ...

