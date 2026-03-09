Der DAX blickt auf eine schwache Vorwoche zurück. Am Ende stand ein Wochenverlust von 6,7 Prozent zu Buche. Allein am Freitag ging es um knapp ein Prozent nach unten auf 23.591,03 Punkte. Und auch der Start in die neue Woche sieht alles andere als freundlich aus. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Montagmorgen 2,9 Prozent tiefer auf 22.930 Zähler.Die Lage im Iran spitzt sich weiter zu. Insbesondere die extrem gestiegenen Energiepreise sorgen für Ängste und schüren Inflations- und Wachstumssorgen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär