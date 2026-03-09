Ölpreis bald bei 150 US-Dollar: Hims: Aktie explodiert, Repsol Dividendenperle im Aufwind und Infineon: Chance?

Zu Wochenbeginn springt der Ölpreis über 100 US-Dollar und setzt die Aktienmärkte unter Druck. Wie hoch kann der Preis für das schwarze Gold noch steigen und wie sollten Anleger auf die aktuelle Situation reagieren?Hohe Dividenden im Ölsektor - Diese europäischen Aktien stehen im Fokus Während viele Technologieaktien auf Wachstum setzen, locken europäische Ölkonzerne Anleger mit einem anderen Argument: üppigen Dividenden. In Zeiten unsicherer Märkte schauen Investoren deshalb wieder verstärkt auf die großen Energieunternehmen Europas. Konzerne wie BP, TotalEnergies oder Eni gehören seit Jahren zu den zuverlässigsten Dividendenzahlern an den europäischen Börsen. Teilweise liegen die Renditen …Den vollständigen Artikel lesen ...
