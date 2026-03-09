Ölpreisschock | Hims: Aktie explodiert | Repsol: Dividendenperle im Aufwind & Siemens Energy
© 2026 wallstreetONLINE TV
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|143,65
|143,70
|13:25
|143,70
|143,75
|13:25
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|12:53
|Hims & Hers said to have ended feud with Novo Nordisk, shares surge
|12:46
|Hims & Hers Aktie springt 40% nach möglicher Partnerschaft mit Novo Nordisk
|Novo Nordisk und Hims & Hers wollen ihren Streit um Abnehmmedikamente offenbar beilegen und könnten mit einer neuen GLP-1-Partnerschaft den Markt aufmischen. Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk...
► Artikel lesen
|12:35
|Hims shares jump after report of Novo Nordisk partnership that may end legal feud
|12:26
|Leverage Shares PLC - Notice of Adjourned Meeting - 3x HIMS
|12:11
|Kampf um GLP-1-Vermarktung: Statt Streit: Novo Nordisk und Hims & Hers kooperieren
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|11:54
|Ölpreisschock | Hims: Aktie explodiert | Repsol: Dividendenperle im Aufwind & Siemens Energy
|Ölpreisschock | Hims: Aktie explodiert | Repsol: Dividendenperle im Aufwind & Siemens Energ
► Artikel lesen
|Di
|REPSOL SA im Fokus: Schwäche mit Substanzprüfung
|02.03.
|Repsol, Globex Mining, Hudbay Minerals - Escalation in the commodity markets
|02.03.
|Repsol, Globex Mining, Hudbay Minerals - Eskalation an den Rohstoffmärkten
|Es hatte sich über Wochen abgezeichnet, nun wurde es Realität. Israel startete mit seinem Verbündeten, den Vereinigten Staaten von Amerika, einen Angriff auf den Iran. Das Mullah-Regime antwortete mit...
► Artikel lesen
|20.02.
|REPSOL - Spanischer Ölwert auf 10-Jahreshoch
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|11:54
|Ölpreisschock | Hims: Aktie explodiert | Repsol: Dividendenperle im Aufwind & Siemens Energy
|Ölpreisschock | Hims: Aktie explodiert | Repsol: Dividendenperle im Aufwind & Siemens Energ
► Artikel lesen
|10:38
|SIEMENS ENERGY AG - Stabilität als Fundament
|09:26
|Ölpreis-Schock verängstigt DAX-Anleger - Commerzbank, GEA, Hochtief, Lanxess, Siemens Energy, ...
|Der DAX startet mit deutlichen Verlusten in die neue Handelswoche. Die Eskalation im Nahen Osten treibt den Ölpreis über die Marke von 100 US-Dollar und sorgt für erhebliche Unsicherheit an den Finanzmärkten....
► Artikel lesen
|09:26
|Siemens Energy: Stabilität als strategische Chance
|09:21
|DAX-Check LIVE: Commerzbank, GEA Group, Hochtief, Lanxess, Siemens Energy, TUI im Fokus
|Steigende Ölpreise und der anhaltende Krieg im Nahen Osten haben den deutschen Aktienmarkt auch zum Wochenschluss belastet. Der DAX konnte einen Erholungsversuch im Tagesverlauf nicht halten und ging...
► Artikel lesen
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|HIMS & HERS HEALTH INC
|20,490
|+50,99 %
|REPSOL SA
|20,930
|+1,21 %
|SIEMENS ENERGY AG
|143,45
|-6,30 %