The following instruments on XETRA do have their first trading 09.03.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 09.03.2026
Aktien
1 CA00092W1086 A.C.L. Construction Ltd.
2 US45827U1097 Intapp Inc.
3 CA83616J1003 Source Rock Royalties Ltd.
4 DE000A421RZ9 Gabler Group AG
5 KYG1329V1225 Blue Hat Interactive Entertainment Technology
6 US79400X6022 Decoy Therapeutics Inc.
Anleihen
1 XS2942483319 Toyota Motor Credit Corp.
2 XS3309643594 Eaton Capital Unlimited Co.
3 DE000A383AJ1 BSK 1818 AG
4 DE000DP9A646 DZ BANK AG
5 DE000DP9A638 DZ BANK AG
6 DE000DP9A620 DZ BANK AG
7 DE000DP9A612 DZ BANK AG
8 XS3309644568 Eaton Capital Unlimited Co.
9 DE000LFA2535 LfA Förderbank Bayern
10 NO0013735084 Okechamp Global B.V.
11 US13645RBP82 Canadian Pacific Kansas City Ltd.
12 US26443TAG13 Duke Energy Indiana LLC
13 US29366WAH97 Entergy Mississippi LLC
14 US31620MCD65 Fidelity National Information Services Inc.
15 US31620MCA27 Fidelity National Information Services Inc.
16 US31620MCE49 Fidelity National Information Services Inc.
17 NO0013737262 GLX Holding AS
18 DE000HEL0UV6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
19 DE000HEL0UU8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
20 CA68334ZAB28 Ontario, Provinz
