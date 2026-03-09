PDAC-Interview: Rua Gold - Einzigartiges Gold-Play mit Antimon-Kicker!

Anzeige / Werbung

Rua Gold (WKN A40QYC) punktet in Neuseeland mit High-Grade-Gold & Antimon-Kicker: historisch bis 50 g/t, erfahrenes Team und schnellere Genehmigungen - im PDAC-Video erklärt CEO Robert Eckford die nächsten Schritte.

Über 32.000 Besucher drängten sich in der vergangenen Woche durch die Hallen der PDAC 2026 in Toronto, der größten Bergbaumesse der Welt, um die spannendsten Rohstoff-Stories aus erster Hand, direkt von den CEOs der vertretenen Firmen zu hören. Auch Goldinvest.de war natürlich vor Ort und sprach unter anderem mit Rober Eckford, CEO der unserer Ansicht nach besonders aussichtsreichen Rua Gold (WKN A40QYC / TSX RUA)!

Dafür sehen wir vor allem drei Gründe:

- Erstens kontrolliert Rua Landpakete in orogenen und epithermalen Systemen mit historischen Gehalten von bis zu 50 g/t Gold, die bislang nur selektiv und unsystematisch mit modernen Methoden erkundet wurden.

- Zweitens wird das Unternehmen von einem Managementteam geführt, das über nachweisliche Erfolge in den Bereichen Exploration, Finanzierung, Minenbau und Projektvermarktung in mehreren Ländern verfügt.

- Und drittens befindet sich Neuseeland in einem regulatorischen Wandel hin zu beschleunigten Genehmigungen, wodurch sich die Zeitspanne von der Entdeckung bis zur möglichen Produktion verkürzt - ein Faktor, der den Kapitalwert potenzieller Cashflows deutlich erhöht.

Es gelang uns, Robert vor die Kamera zu holen, sodass er uns ein schnelles Update geben konnte:

https://goldinvest.de/video/dac-2026-rua-gold-goldboom-mit-antimon-kicker-in-neuseeland/



