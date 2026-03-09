EQS-News: Wüstenrot & Württembergische AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf/Transaktion eigene Aktien

Wüstenrot & Württembergische AG: Bekanntmachung nach Art. 2 Abs. 2, Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 - Erwerb eigener Aktien, 7. Zwischenmeldung



09.03.2026 / 09:44 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Wüstenrot & Württembergische AG: Bekanntmachung nach Art. 2 Abs. 2, Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 - Erwerb eigener Aktien,

8. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 2. März 2026 bis einschließlich 6. März 2026 wurden durch die Wüstenrot & Württembergische AG (ISIN DE0008051004) insgesamt 34.879 Namensaktien der Wüstenrot & Württembergische AG im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms erworben, dessen Rückkaufsbeginn mit Bekanntmachung vom 12. Januar 2026 gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 für den 12. Januar 2026 mitgeteilt wurde.

Vom 2. März 2026 bis 6. März 2026 betrug die Gesamtzahl der zurückgekauften Aktien, der gewichtete Durchschnittskurs sowie das aggregierte Volumen jeweils pro Tag:

Datum Rückkauftag Gesamtzahl der zurückgekauften Aktien Gewichteter Durchschnittskurs

(in EUR) Aggregiertes Volumen (in EUR) 02.03.2026 6.237 15,992859 99.747,46 03.03.2026 6.633 15,712830 104.223,20 04.03.2026 7.229 16,102686 116.406,32 05.03.2026 7.282 16,293949 118.652,54 06.03.2026 7.498 16,251392 121.852,94

Die Gesamtzahl der bislang durch die Wüstenrot & Württembergische AG im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 12. Januar 2026 bis einschließlich 6. März 2026 erworbenen Namensaktien beläuft sich auf 216.801 Namensaktien.

Der Erwerb eigener Aktien der Wüstenrot & Württembergische AG erfolgt durch eine von der Wüstenrot & Württembergische AG beauftragte Bank, die Landesbank Baden-Württemberg, ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra).

Detaillierte Informationen über die Transaktionen gemäß Art. 2 Abs. 3 Satz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind auf der Internetseite der Wüstenrot & Württembergische AG unter www.ww-ag.com/de/investor-relations/aktie veröffentlicht.

Kornwestheim, den 9. März 2026

Wüstenrot & Württembergische AG

Der Vorstand