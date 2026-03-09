Silver Hammer Mining ist ein kanadischer Rohstoffexplorer mit vier Silberprojekten im US-amerikanischen Westen. Das Unternehmen setzt auf ehemals produzierende Minen mit unausgeschöpftem Tiefenpotenzial - zu einem Zeitpunkt, da Silber so teuer ist wie selten zuvor.

Ein Preis über 80 USD je Feinunze Silber, ein wachsendes globales Angebotsdefizit und eine erfolgreiche Finanzierungsrunde: Der Zeitpunkt, zu dem Silver Hammer Mining (ISIN: CA8277331069, WKN: A3C4PX) in den Fokus rückt, ist kein Zufall. Das Unternehmen hält 100 % an drei Silberprojekten in Idaho und Nevada und hat ein viertes optioniert. Die Strategie dahinter ist so einfach wie nachvollziehbar: Man kauft ehemals produzierende Minen, in denen früher nur an der Oberfläche geschaufelt wurde, und untersucht erstmals mit moderner Technik, was in der Tiefe steckt.

Jetzt sollen Bohrungen zeigen, ob die Theorie stimmt. Und alle Vorzeichen deuten darauf hin, dass das Marktumfeld kaum günstiger sein könnte.

Alte Minen, neue Bohrziele

Das Kerngeschäft von Silver Hammer Mining dreht sich um sogenannte Brownfield-Assets - also Liegenschaften, auf denen bereits Bergbau betrieben wurde, die aber aus verschiedenen Gründen nie vollständig ausgebeutet worden sind. Oft fehlten damals schlicht die nötigen technischen Möglichkeiten, um tiefer zu bohren oder angrenzende Gebiete zu erkunden. Genau hier setzt Silver Hammer an.

Das Flaggschiff des Unternehmens ist das Silver Strand Projekt im Coeur d'Alène Bergbaubezirk in Idaho, einem der berühmtesten Silberreviere der Welt. In diesem "Silver Valley" wurden seit über 100 Jahren mehr als 1,2 Mrd. Unzen Silber gefördert. Große Minen der Region haben bis in Tiefen von über 1.800 Metern abgebaut. Die historische Silver Strand Mine hingegen wurde höchstens 90 Meter tief erschlossen, was ein starkes Indiz dafür ist, dass in der Tiefe noch viel mehr wartet.

Eigene Bohrprogramme von Silver Hammer in den Jahren 2021 und 2022 bestätigten diesen Ansatz: Alle sechs Bohrlöcher des ersten Programms lieferten signifikante Gold- und Silbergehalte, einzelne Proben erreichten Werte von bis zu 593,93 Gramm Silberäquivalent pro Tonne über 1,83 Meter. Im Folgejahr zeigten sechs von neun Löchern Gehalte von mehr als 100 Gramm Silber pro Tonne und/oder mehr als 1 Gramm Gold pro Tonne. Zusätzlich wurden 15 neue Explorationsziele definiert, die nun in 2026 getestet werden sollen. Außerdem prüft das Unternehmen derzeit, ob am Silver Strand bereits ein Bergbaubetrieb im kleinen Maßstab möglich wäre.

Erfahrenes Team mit Hintergrund bei großen Bergbaukonzernen

Peter A. Ball, CEO von Silver Hammer, bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung im Bergbau und an Kapitalmärkten mit - darunter Stationen bei Eldorado Gold, Echo Bay Mines und Columbus Gold. Sein Aktienanteil an Silver Hammer liegt bei rund 8 Prozent, was zeigt, dass das Management persönlich im Risiko steht. "Wir haben eine klare Vision: wertvolle historische Minen mit moderner Explorationstechnik neu zu denken", so Ball sinngemäß über die Unternehmensstrategie.

Dass das Unternehmen gezielt auf historische Minen mit weiterem Explorationspotenzial setzt, ist kein Zufall. Hinter der Strategie steht ein Team mit langjähriger Erfahrung in der internationalen Bergbauindustrie.

Im Board sitzt unter anderem der Geologe Donald J. Birak, der zuvor als Senior Vice President Exploration beim US-Silberproduzenten Coeur Mining tätig war und dort die weltweiten Explorationsprogramme verantwortete. In seiner Laufbahn arbeitete er außerdem als Vice President of Exploration für AngloGold Ashanti North America sowie für Hudbay Mining. Für die Entdeckung neuer Kupfer- und Zinklagerstätten in der kanadischen Provinz Manitoba wurde er im Jahr 2000 gemeinsam mit seinem Explorationsteam mit der Auszeichnung "Bill Dennis Prospector of the Year" geehrt.

Auch im operativen Bergbau bringt das Unternehmen umfangreiche Erfahrung ein. Direktor Michael Willett war über viele Jahre in leitenden Funktionen bei nordamerikanischen Bergbauunternehmen tätig und beschäftigte sich unter anderem mit der Entwicklung, Bewertung und dem Neustart von Minenprojekten.

Diese Kombination aus Explorationserfahrung und operativer Bergbaupraxis bildet die Grundlage für die Weiterentwicklung der Projekte im Portfolio von Silver Hammer.

Vier Projekte im Silbergürtel der USA

Neben Silver Strand verfügt das Unternehmen über drei weitere Projekte. Das Silverton Projekt in Nevada liegt entlang der sogenannten "Silver Alley", einem Streifen mit bedeutenden Silberlagern, rund 100 km nordöstlich von Tonopah. Die historische Silverton Mine produzierte zwischen den 1930er und 1950er Jahren mit Gehalten zwischen 300 und 933 Gramm Silber pro Tonne. Erste Explorationsarbeiten von Silver Hammer identifizierten zwei separate mineralisierte Zonen: eine silberdominierte im Westen und eine goldhaltige im Osten. Im Dezember 2025 wurden in einer ersten Bohrphase sechs Bohrungen über insgesamt 730 Meter abgeteuft. Die Ergebnisse werden für Ende Februar 2026 erwartet, eine zweite Phase soll darauf aufbauen.

Das Eliza Projekt, ebenfalls in Nevada, liegt in der Nähe der Stadt Eureka und umfasst 5,52 Quadratkilometer. Es befindet sich entlang des Hamilton Mining Districts, dem hochgradigsten historischen Silberbezirk Nevadas, der zwischen 1876 und 1890 rund 40 Mio. Unzen Silber mit Gehalten von stellenweise bis zu 25.000 Gramm pro Tonne förderte. Probennahmen von Silver Hammer lieferten bereits 2021/22 bemerkenswerte Werte: bis zu 1.290 Gramm Silber pro Tonne, kombiniert mit relevanten Kupfer-, Blei- und Zinkgehalten. Seit mehr als 50 Jahren fanden hier keine ernsthaften Explorationsarbeiten mehr statt. Für 2026 ist ein umfangreiches Bohrprogramm geplant.

Das vierte Projekt ist die Fahey Group, die Silver Hammer im Oktober 2025 optioniert hat. Das über 145 Hektar große Gebiet liegt mitten in der Silbergürtelzone des Coeur d'Alène Bezirks in Idaho, strategisch zwischen zwei der bekanntesten Silberminen Nordamerikas: der aktiven Galena Mine von Americas Gold and Silver Corporation im Osten und dem großen Sunshine Projekt von Sunshine Silver Mining & Refining im Westen und Norden. Das Sunshine Projekt umschließt die Fahey-Liegenschaft von drei Seiten und gilt als eines der hochgradigsten großen Silberentwicklungsprojekte überhaupt. Mit dem Fahey-Projekt hat Silver Hammer das letzte noch weitgehend unerforschte Areal innerhalb des Silbergürtels gesichert - mit bereits mehr als 20 identifizierten Erzgängen.

Struktureller Nachfrageboom trifft knappes Angebot

Wer in Silver Hammer anlegt, setzt nicht nur auf ein einzelnes Unternehmen, sondern auch auf die Entwicklung des Rohstoffs selbst. Und Silber hat zuletzt deutlich an Aufmerksamkeit gewonnen. Der Preis für eine Feinunze liegt derzeit bei rund 80 USD und damit weiterhin auf einem historisch hohen Niveau, auch wenn kurzfristige Schwankungen zum Markt dazugehören.

Hinter dem Preisanstieg steckt mehr als reine Spekulation. Silber ist längst nicht mehr nur ein Anlagemedium. Die steigende Nachfrage aus der Industrie - Photovoltaik, Elektromobilität, 5G-Netze, Rüstungsindustrie und KI-Rechenzentren - treibt den Bedarf strukturell nach oben. Gleichzeitig wurde die Minenproduktion in Jahren moderaterer Preise niedrig gehalten. Das Ergebnis: Ein Defizit von mehreren hundert Millionen Unzen droht, das sich kurzfristig nicht schließen lässt, weil neue Projekte Jahre benötigen, bis sie produzieren. Hinzu kommt die Frage, ob China - ähnlich wie bei anderen kritischen Metallen - strategisch in die Silberversorgung eingreift.

Für Silberexplorer wie Silver Hammer bedeutet das: Der Markt schaut genauer hin. Finanzierungen werden leichter, Bewertungen steigen. Wer jetzt gut positionierte Projekte in bergbaufreundlichen Rechtsräumen wie Idaho und Nevada hat, erweckt großes Anlegerinteresse.

Kapital steht - Bohrprogramme starten

Im September 2025 führte Silver Hammer eine Privatplatzierung über 1,8 Mio. CAD durch. Eine weitere Finanzierung mit einem Volumen von 3,9 Mio. CAD wurde Ende Februar 2026 abgeschlossen und stellt Kapital für die geplanten Explorationsarbeiten in den Projekten des Unternehmens bereit.

Mit 139,72 Mio. ausstehenden Aktien und einer Marktkapitalisierung von rund 13 Mio. CAD zählt Silver Hammer zu den kleineren börsennotierten Silberexplorern. Für keines der Projekte liegen bislang Ressourcenschätzungen vor. Sollten künftige Bohrprogramme die historischen Hinweise auf Silbermineralisierung bestätigen, könnten entsprechende Ergebnisse deutliche Bewertungsimpulse auslösen.

Als Vergleichsmaßstab dient das Sunshine Projekt von Sunshine Silver Mining, das als hochgradiges Silberentwicklungsprojekt angezeigte Ressourcen von 112 Mio. Unzen Silber bei 1.067 Gramm pro Tonne und abgeleiteten Ressourcen von 165 Mio. Unzen bei 797 Gramm pro Tonne hat. Silver Hammer ist im Direktvergleich noch weit früher im Entwicklungszyklus - birgt damit aber auch riesiges Entdeckungs- und Wachstumspotenzial, sofern die Bohrungen liefern.

2026 als möglicher Wendepunkt

Silver Hammer Mining ist ein Silberexplorer, der auf historisch belegte Mineralisation und moderne Bohrtechnik setzt in einem Marktumfeld, das Silber strukturell bevorzugt. Das Projektportfolio in Idaho und Nevada bietet eine seltene regionale Streuung innerhalb eines einzigen Trendmetalls.

Das Jahr 2026 wird entscheidend sein. Bohrerfolge bei Silver Strand, Silverton und Eliza könnten die Bewertung schnell drastisch nach oben treiben. Das Fahey-Projekt, das erst im Oktober 2025 optioniert wurde, bietet darüber hinaus mittelfristig weiteres Potenzial in einer der begehrtesten Silberregionen der Welt.

Für spekulativ orientierte Anleger bietet Silver Hammer Mining daher jetzt einen spannenden Einstiegspunkt. Angesichts des strukturell positiven Silberausblicks und der vollen Explorationspipeline für 2026 dürfte das Unternehmen bei operativen Fortschritten schnell mehr öffentliche Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Weitere Informationen zu Silver Hammer Mining finden Sie im Unternehmensprofil auf Miningscout.de:

Unternehmen: Silver Hammer Mining Corp.

CSE: HAMR

ISIN: CA8277331069

WKN: A3C4PX

Webseite: https://silverhammermining.com/

