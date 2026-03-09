Während viele Aktien infolge der geopolitischen Spannungen rund um den Irankonflikt zwischenzeitlich unter Druck geraten sind, zeigte sich die Aktie der Industrieholding Gesco vergleichsweise stabil. Das ist bemerkenswert, denn die Gesellschaft hatte in den vergangenen Jahren selbst mit einem schwierigen Umfeld zu kämpfen. Die Beteiligungen der Gruppe sind überwiegend im Industriesektor aktiv und litten entsprechend unter der anhaltend schwachen Konjunktur in Deutschland, was auch zu einer Senkung der Gewinnziele für das vergangene Geschäftsjahr geführt hatte.

Für die laufende Periode sind die Perspektiven allerdings günstiger. Seit dem vergangenen Jahr arbeitet das Management mit dem Programm "GESCO Business System" an einer systematischen Weiterentwicklung der internen Strukturen und Prozesse. Die daraus resultierenden Effizienzgewinne könnten sich bereits im Verlauf des Jahres 2026 zunehmend bemerkbar machen.

Zusätzliche Impulse wären möglich, falls sich die Industriekonjunktur tatsächlich stabilisiert. Erste Frühindikatoren hatten zuletzt in diese Richtung gedeutet, allerdings sorgt der Konflikt im Nahen Osten für neue Unsicherheiten. Ein länger anhaltender Krieg und dauerhaft hohe Energiepreise könnten die wirtschaftliche Stimmung erneut belasten.

Die Börse scheint diese Risiken derzeit jedoch nicht überzubewerten. In den jüngsten Marktverwerfungen präsentierte sich die Gesco-Aktie relativ robust. Sollte sich das Umfeld weiter verbessern, eröffnet diese relative Stärke durchaus Spielraum für steigende Kurse - auch wenn die Entwicklung weiterhin stark von den konjunkturellen Rahmenbedingungen abhängen dürfte. Mit jedem US-Dollar, um den der Ölpreis steigt, wächst auch das konjunkturelle Risiko.

