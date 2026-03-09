Zürich - UBS-Chef Sergio Ermotti hat auch 2025 sehr gut verdient. Für das abgelaufene Geschäftsjahr kassiert er fast 15 Millionen Franken. Angesichts der hitzig geführten Kapital-Diskussion hat der Verwaltungsrat dabei auf eine Erhöhung zum Vorjahr verzichtet - trotz eines markanten Gewinnanstiegs der Bank. Ermotti erhält für das vergangene Geschäftsjahr wie bereits 2024 eine Vergütung von 14,9 Millionen Franken, wie dem am Montag veröffentlichten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
