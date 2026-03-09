Der britische Radmotoren-Spezialist Protean Electric hat einen neuen Besitzer. Die Exedy Corporation, ein japanischer Hersteller von Antriebskomponenten, hat Protean Electric von der britischen Bedeo Group übernommen. Unter der Führung des neuen Eigentümers will Protean Electric nach eigenen Angaben "die Marktnachfrage nach seinen Radnabenmotoren in industriellem Maßstab und zu wettbewerbsfähigen Kosten bedienen können". "Angesichts der Weiterentwicklung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
