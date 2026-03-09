Hemnet - Die Qualitätsaktie aus Schweden, die derzeit unterschätzt scheint In Europa gibt es nicht allzu viele echte Qualitätsaktien mit strukturellem Wachstum, hohen Margen, einem starken Burggraben (moat) und einem leicht verständlichen Geschäftsmodell. Eine der interessantesten Ausnahmen kommt ausgerechnet aus dem Immobilienportal-Sektor - und zwar aus Schweden: Hemnet Group AB (Ticker: HEM an der Nasdaq Stockholm). Hemnet ist so etwas wie das Immowelt/ImmoScout24 von Schweden, nur mit einem noch attraktiveren Geschäftsmodell. Das Unternehmen betreibt die mit Abstand meistbesuchte Immobilienplattform des Landes und rangiert insgesamt auf Platz 3 der meistbesuchten Websites in Schweden. Der schwedische Markt ist zwar kleiner als der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 investresearch.net