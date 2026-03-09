Der eskalierende Krieg im Nahen Osten und erneut stark steigende Öl- und Gaspreise dürften den US-Börsen zum Wochenauftakt Verluste einbrocken. Damit setzt sich die jüngste Talfahrt am Montag fort. Der Leitindex Dow Jones Industrial könnte ein Tief seit Ende November ausloten. Rund eine Stunde nach der Startglocke notiert der Dow Jones gut 800 Punkte niedriger bei knapp 46.700 Zählern. Der Nasdaq 100 fällt ein Prozent auf 24.400 Punkten. Der technologielastige Auswahlindex hatte sich zuletzt besser ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär