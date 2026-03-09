© Foto: Nikos Pekiaridis - picture alliance / NurPhotoEine wichtige Roche-Studie zu einem neuen Brustkrebsmedikament verfehlt ihr Hauptziel. Dennoch sieht der Konzern weiterhin Chancen für den Wirkstoff.Der Pharmakonzern Roche Holding hat einen Rückschlag in der Entwicklung eines neuen Brustkrebsmedikaments erlitten. In einer späten klinischen Studie erreichte eine Wirkstoffkombination rund um den experimentellen Wirkstoff Giredestrant ihr zentrales Studienziel nicht, wie das Wall Street Journal berichtet. Wie das Schweizer Unternehmen mitteilte, sollte die Kombination aus Giredestrant und dem Medikament Ibrance von Pfizer das Fortschreiten der Krankheit bei Patientinnen mit fortgeschrittenem Brustkrebs deutlich länger hinauszögern. Die Studie …Den vollständigen Artikel lesen
