09.03.2026 / 15:52 CET/CEST

Frankfurt am Main, den 09. März 2026

Stand Aktienrückkauf



Im Zeitraum vom 02. März 2026 bis einschließlich 09. März 2026 hat die Commerzbank AG insgesamt 5.453.828 Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 11. Februar 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen gekauft: Rückkauftag Stück Aktien Durchschnittskurs (EURO) 02.03.2026 924.867 33,5183 03.03.2026 1.067.433 31,8521 04.03.2026 1.032.156 31,9719 05.03.2026 1.068.382 31,8238 06.03.2026 1.101.082 30,8787 09.03.2026 259.908 29,7730

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 12. Februar 2026 bis einschließlich 09. März 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 15.676.410 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Commerzbank AG erfolgte im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und den multilateralen Handelssystemen Cboe (CEUX), Turquoise (TQEX) und Aquis (AQEU) durch eine von der Commerzbank AG beauftragte Bank.





