Datum der Anmeldung:
04.03.2026
Aktenzeichen:
B7-25/26
Unternehmen:
Rocket Software, Inc., Wilmington (USA); Anteilserwerb an und Kontrollerwerb über den Geschäftsbereich Vertica Analytics-Datenbankplattform von Open Text Corporation, Waterloo (CAN)
Produktmärkte:
Business-Analytics-Softwareprodukte
