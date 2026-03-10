Cleantech für LKW, Bergbau & Ölindustrie - steht hier der nächste Skalierungsschub bevor?

Anzeige / Werbung

Die Börse hat 2026 den Wasserstoff als Spekulationsobjekt abgehakt und entdeckt ihn gerade als soliden Industriewert neu.

Während die erste Euphorie verflogen ist fließen jetzt Rekordsummen in konkrete Infrastruktur und Produktion. Allen voran treiben drei Technologieführer die Entwicklung mit ihren unterschiedlichen Ansätzen entscheidend voran. Plug Power setzt auf die Kommerzialisierung von Wasserstoff-Ökosystemen, dynaCERT optimiert mit seinen HydraGEN-Systemen den Verbrennungsprozess für sauberere Dieselmotoren, und Nel ASA skaliert mit seinen Elektrolyseuren die grüne Erzeugung.



Plug Power - erste Gewinnspur öffnet Spielraum für Neuausrichtung

Die jüngsten Geschäftszahlen von Plug Power markieren einen Wendepunkt, den viele Anleger kaum noch für möglich gehalten hätten. Im 4. Quartal 2025 gelang dem Unternehmen eine positive Bruttomarge von 2,4%. Das ist ein gewaltiger Sprung verglichen mit den desaströsen minus 122,5% aus dem Vorjahreszeitraum. Zwar steht unterm Strich immer noch ein Nettoverlust je Aktie von minus 0,63 USD, doch der um Sondereffekte bereinigte Verlust fiel mit minus 0,06 USD deutlich geringer aus als erwartet. Das Umsatzwachstum von knapp 13% auf rund 710 Mio. USD im Gesamtjahr zeigt zudem, dass die Nachfrage nach Elektrolyseuren und der Ausbau des Kundengeschäfts tragen. Der operative Cash-Abfluss konnte im Jahresvergleich um über 26% reduziert werden. Das signalisiert, dass die Sparmaßnahmen der vergangenen 2 Jahre langsam Früchte tragen und die Talsohle beim Geldverbrauch möglicherweise durchschritten ist. Damit scheint die Basis für eine nachhaltige operative Wende gelegt.

Mit Jose Luis Crespo hat Anfang März ein Mann das Ruder übernommen, der das Unternehmen bereits aus vertrieblicher Perspektive kennt. Als langjähriger President und Chief Revenue Officer war er maßgeblich am Aufbau eines milliardenschweren Auftragspools beteiligt und pflegte strategische Beziehungen zu Großkunden wie Amazon oder Walmart. Seine Beförderung zum CEO ist ein klares Signal. Plug Power will weg von der reinen Technologiebegeisterung, hin zu disziplinierter kommerzieller Skalierung. Crespo hat ambitionierte, aber klar umrissene Ziele ausgegeben. Bereits zum 4. Quartal 2026 soll ein positives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erreicht werden. Bis Ende 2027 visiert er einen operativen Gewinn an, die vollständige Profitabilität dann für 2028.

Parallel zur operativen Neuaufstellung hat Plug Power seine Bilanz gestärkt. Der Verkauf einer Beteiligung am "Project Gateway"-Standort in New York an den Rechenzentrumsentwickler Stream Data Centers spült mindestens 132,5 Mio. USD in die Kasse. Es ist der erste Schritt einer umfassenderen Initiative, die dem Unternehmen insgesamt mehr als 275 Mio. USD an zusätzlicher Liquidität bringen soll. Die Transaktion ist klug gewählt, denn sie trennt nicht betriebsnotwendiges Vermögen wie Grundstücke ab und konzentriert sich auf das Kerngeschäft mit Wasserstoff und Brennstoffzellen. Gleichzeitig partizipiert Plug Power am Boom der Rechenzentren, ohne selbst Kapital in diese Infrastruktur binden zu müssen. Die Liquiditätssorgen, die das Unternehmen lange belasteten, dürften sich damit vorerst erledigt haben. Derzeit ist die Aktie für 2,13 USD zu haben.

dynaCERT - schärft den Fokus

Das kanadische Cleantech-Unternehmen dynaCERT hat seine Hausaufgaben gemacht und konzentriert sich ab 2026 voll auf die Bereiche, in denen ihre HydraGEN-Technik den größten Hebel entfaltet. Schwerlastverkehr, Bergbau, Öl- und Gasförderung sowie stationäre Stromerzeugung stehen jetzt im Mittelpunkt der Vertriebsanstrengungen. Das sind genau die Sektoren, in denen Dieselverbrauch und Emissionsdruck besonders hoch sind und wo sich Einsparungen direkt in der Bilanz bemerkbar machen. Die Botschaft an potenzielle Kunden ist klar. Wer seine Flotte oder seine Generatoren wirtschaftlicher betreiben will, bekommt hier ein Werkzeug, das sich rechnet.

So logisch die Technologie auch erscheint, der Weg in den Markt bleibt holprig. Im Transportgewerbe etwa sind die Gespräche mit Flottenbetreibern zwar vielversprechend, aber die großen Vertragsabschlüsse lassen noch auf sich warten. Das Management nennt die Gründe offen. Sie reichen von knappen Kassen bei Spediteuren über lange interne Prüfverfahren bis hin zu einem regulatorischen Umfeld, das sich ständig verändert. Das sind keine Ausreden, sondern die Realität in traditionellen Branchen mit langen Entscheidungswegen. Die Produktionskapazitäten stehen bereit, sobald die Bestellungen kommen. Hier ist dynaCERT für eine schnelle Skalierung gewappnet.

Parallel zur Hardware positioniert sich das Unternehmen im Geschäft mit Emissionszertifikaten. Die hauseigene Telematikplattform HydraLYTICA liefert die nötigen Daten, um Einsparungen verlässlich zu dokumentieren. Allerdings bremsen auch hier die komplexen Anerkennungsverfahren auf den internationalen CO2-Märkten den Fortschritt. Deshalb setzt man jetzt auf ausgewählte Wege mit verifizierten Daten, statt sich in bürokratischen Mühlen zu verzetteln. Langfristig könnte dieser Bereich zur wichtigen Säule werden, wenn es gelingt, die Zertifikate effizient zu monetarisieren und so aus einem Hardware-Lieferanten einen Anbieter von Umweltdienstleistungen zu machen. Die Aktie notiert aktuell bei 0,105 CAD.

Die Geschäftszahlen von Nel ASA für 2025 zeigen ein Unternehmen im Übergang. Der Umsatz fiel mit 963 Mio. NOK deutlich niedriger aus als im Vorjahr, ein Minus von 31%. Besonders die alkalische Elektrolysesparte schwächelte mit einem Erlösrückgang von 44%. Das operative Ergebnis verschlechterte sich erwartungsgemäß, schließlich investiert der Konzern massiv in die Zukunft. Die liquiden Mittel blieben mit 1,6 Mrd. NOK solide, auch weil Nel frühzeitig die Kosten senkte und die Belegschaft um rund 15% reduzierte. Für Anleger stellt sich weniger die Frage nach den aktuellen Zahlen, sondern vielmehr, ob die Strategie aufgeht.

Wer wissen will, ob Nel auf dem richtigen Weg ist, sollte weniger auf Quartalsumsätze schauen als auf den Auftragseingang. Und der spricht eine klare Sprache. Mit 686 Mio. NOK im Schlussquartal 2025 erzielte das Unternehmen den zweitbesten Wert seiner Geschichte. Ein 40 MW Auftrag über PEM-Elektrolyseure im Volumen von mehr als 50 Mio. USD sowie Folgeaufträge von H2 Energy aus der Schweiz zeigen, dass die Technologie überzeugt. Der gesamte Auftragsbestand kletterte auf 1,3 Mrd. NOK, wobei 70% auf die PEM-Sparte entfallen. Nel beweist damit, dass es trotz schwierigem Marktumfeld relevant bleibt.

Die eigentliche Story spielt sich jedoch in Herøya ab. Dort entsteht eine 1 GW Produktionslinie für die neue druckbasierte alkalische Elektrolyse-Technologie, unterstützt vom EU-Innovationsfonds mit bis zu 135 Mio. EUR. Erste Prototypentests übertrafen die Erwartungen an Effizienz und Kostensenkung deutlich. Die Markteinführung ist für Mai 2026 geplant. Nel setzt bewusst auf eine standardisierte, modulare Bauweise in Containerformat. Damit sollen die Installationskosten drastisch reduziert werden. Damit positioniert sich das Unternehmen nicht nur technologisch, sondern auch preislich wettbewerbsfähig gegenüber asiatischen Anbietern. Momentan kostet eine Aktie 2,088 NOK.

Der Wasserstoffsektor hat 2026 die Spekulationsphase hinter sich gelassen und wandelt sich zum industriellen Realgeschäft. Plug Power hat diesen Wandel mit operativer Disziplin, einer gestärkten Bilanz und konkreten Profitabilitätszielen bis 2028 am weitesten vorangetrieben. dynaCERT verfolgt einen pragmatischen Nischenansatz, indem es mit HydraGEN den bestehenden Dieselmarkt effizienter macht. Hier entscheiden jedoch die kommenden Vertragsabschlüsse über Tempo und Skalierung. Nel ASA wiederum stellt mit seiner neuen, kostengünstigen Elektrolyseur-Technologie die Weichen, um im grünen Erzeugungsmarkt langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Strategien unterscheiden sich, doch alle drei adressieren die neue Nachfrage nach tragfähigen Lösungen.



