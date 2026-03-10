© Foto: Sina Schuldt/dpaDie Wolfsburger kämpfen an zwei Fronten: Der Gewinn hat sich halbiert, das China-Geschäft verliert weiter an Bedeutung. Doch der Autobauer peilt für dieses Jahr eine deutlich höhere Marge an. Die Aktie steigt.Der Konzern meldete am Dienstag einen deutlichen Rückgang beim operativen Gewinn und stellte für das kommende Jahr lediglich eine moderate Verbesserung der Profitabilität in Aussicht. Vor allem US-Zölle und der zunehmende Wettbewerbsdruck in China setzen dem Unternehmen zu. Im vergangenen Jahr sackte der operative Gewinn auf 8,9 Milliarden Euro ab - mehr als eine Halbierung gegenüber dem Vorjahr. Analysten hatten im Schnitt mit rund 9,4 Milliarden Euro gerechnet. Gleichzeitig blieb der …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE