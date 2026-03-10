Die Moderna-Aktie zaubert seit Jahresbeginn eine atemberaubende Performance von +80% aufs Börsenparket. Zum Wochenstart legt sie um +6% auf 55,74 US$ zu. Was steckt hinter diesem Höhenflug und kann er noch weitergehen? Rechtsstreit beigelegt Vor zehn Tagen ereilte den Markt eine sehr positive Nachricht des US-Biotech-Unternehmens, das für seine Covid-Impfstoffe bekanntgeworden ist: In einem Rechtsstreit mit Arbutus Biopharma und Genevant Sciences ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de