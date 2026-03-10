Die Aktie des Telemedizin-Spezialisten Hims & Hers Health (HIMS) verzeichnete einen massiven Kurssprung von fast 50 %. Auslöser ist eine überraschende strategische Neuausrichtung des dänischen Pharmariesen Novo Nordisk, der nach monatelangen Rechtsstreitigkeiten nun eine offizielle Vertriebskooperation mit dem US-Unternehmen anstrebt.Vom Gerichtssaal zur VertriebsallianzNoch vor Kurzem standen sich beide Konzerne juristisch gegenüber. Novo ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de