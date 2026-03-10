Die Aktie von BioNTech gerät heute massiv unter die Räder, verliert zur Stunde um fast 20 Prozent. Auslöser ist der Rückzug des Gründer-Duos. Ist das Vertrauen damit zerstört? Die beiden Gründer des Mainzer Biotech-Unternehmens BioNTech, Ugur Sahin und Özlem Türeci, haben überraschend ihren Rückzug aus dem Unternehmen angekündigt. Spätestens Ende 2026 wollen die Wissenschaftler ihre operativen Funktionen abgeben, um ein neues Biotech-Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
