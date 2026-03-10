DJ PTA-Adhoc: Biofrontera AG: Finanzprognose für das Geschäftsjahr 2026

Biofrontera AG: Finanzprognose für das Geschäftsjahr 2026

Leverkusen (pta000/10.03.2026/18:50 UTC+1)

Der Vorstand gibt heute folgende Finanzprognose für das Geschäftsjahr 2026 bekannt:

-- Umsatzerlöse: EUR 14,0 Mio - EUR 16 Mio. -- EBITDA bereinigt: EUR +3,5 Mio. - EUR+ 5,1 Mio. (unbereinigt: EUR -0,5 Mio. - EUR +0,5 Mio.)

Für das Jahr 2026 erwartet Biofrontera Umsatzerlöse in einer Bandbreite von EUR 14 Mio. bis EUR 16 Mio. (2025: bereinigte Umsatzerlöse EUR 19 Mio., unbereinigte Umsatzerlöse EUR 13 Mio.). Sowohl die bereinigten als auch die unbereinigten Umsatzerlöse enthalten keine Earn-out-Zahlungen von Biofrontera Inc., da es sich hierbei um eine Gegenleistung aus dem Verkauf der Geschäftseinheit handelt und nicht um operative Umsatzerlöse. Der Earn-out basiert auf den US-Umsätzen mit Ameluz und wird für das Jahr 2026 in einer Bandbreite von EUR 3,5 Mio. bis EUR 4,5 Mio. erwartet (2025: EUR 1,8 Mio.)

Das bereinigte EBITDA für das Jahr 2026 wird in einer Bandbreite von EUR 3,5 Mio. bis EUR 5,1 Mio. erwartet (2025: bereinigtes EBITDA EUR 4 Mio. bis EUR 5 Mio.; unbereinigtes EBITDA EUR -1,3 Mio. bis EUR -0,8 Mio.).

Die Gesellschaft veröffentlicht sowohl bereinigte als auch unbereinigte Kennzahlen, um eine bessere Vergleichbarkeit der operativen Geschäftsentwicklung zu ermöglichen. Hintergrund ist der Verkauf des US-Geschäfts an Biofrontera Inc. Gemäß den IFRS-Rechnungslegungsvorschriften sind die US-Aktivitäten als aufgegebener Geschäftsbereich (Discontinued operations nach IFRS) zu klassifizieren. Entsprechend werden Umsatzerlöse, Aufwendungen, Steuern sowie sämtliche Zahlungsmittelzuflüsse im Zusammenhang mit dem veräußerten US-Geschäft, einschließlich möglicher Earn-out-Zahlungen, nicht in den berichteten Umsatzerlösen oder im EBITDA berücksichtigt.

Stattdessen werden sämtliche Ergebnisse im Zusammenhang mit den aufgegebenen US-Aktivitäten in der Gewinn- und Verlustrechnung als separate Position unter "Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen" ausgewiesen, die sich auf das Periodenergebnis auswirkt.

