Dienstag, 10.03.2026
Das Triple-Discovery-Setup, das der Markt noch nicht begriffen hat!!
WKN: A4BGGM | ISIN: DE000A4BGGM7
Tradegate
10.03.26 | 17:32
2,650 Euro
+2,32 % +0,060
Branche
Biotechnologie
Aktienmarkt
Prime Standard
1-Jahres-Chart
BIOFRONTERA AG Chart 1 Jahr
Dow Jones News
10.03.2026 19:21 Uhr
94 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-Adhoc: Biofrontera AG: Finanzprognose für das Geschäftsjahr 2026

DJ PTA-Adhoc: Biofrontera AG: Finanzprognose für das Geschäftsjahr 2026

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr

Biofrontera AG: Finanzprognose für das Geschäftsjahr 2026

Leverkusen (pta000/10.03.2026/18:50 UTC+1)

Der Vorstand gibt heute folgende Finanzprognose für das Geschäftsjahr 2026 bekannt:

-- Umsatzerlöse: EUR 14,0 Mio - EUR 16 Mio. -- EBITDA bereinigt: EUR +3,5 Mio. - EUR+ 5,1 Mio. (unbereinigt: EUR -0,5 Mio. - EUR +0,5 Mio.)

Für das Jahr 2026 erwartet Biofrontera Umsatzerlöse in einer Bandbreite von EUR 14 Mio. bis EUR 16 Mio. (2025: bereinigte Umsatzerlöse EUR 19 Mio., unbereinigte Umsatzerlöse EUR 13 Mio.). Sowohl die bereinigten als auch die unbereinigten Umsatzerlöse enthalten keine Earn-out-Zahlungen von Biofrontera Inc., da es sich hierbei um eine Gegenleistung aus dem Verkauf der Geschäftseinheit handelt und nicht um operative Umsatzerlöse. Der Earn-out basiert auf den US-Umsätzen mit Ameluz und wird für das Jahr 2026 in einer Bandbreite von EUR 3,5 Mio. bis EUR 4,5 Mio. erwartet (2025: EUR 1,8 Mio.)

Das bereinigte EBITDA für das Jahr 2026 wird in einer Bandbreite von EUR 3,5 Mio. bis EUR 5,1 Mio. erwartet (2025: bereinigtes EBITDA EUR 4 Mio. bis EUR 5 Mio.; unbereinigtes EBITDA EUR -1,3 Mio. bis EUR -0,8 Mio.).

Die Gesellschaft veröffentlicht sowohl bereinigte als auch unbereinigte Kennzahlen, um eine bessere Vergleichbarkeit der operativen Geschäftsentwicklung zu ermöglichen. Hintergrund ist der Verkauf des US-Geschäfts an Biofrontera Inc. Gemäß den IFRS-Rechnungslegungsvorschriften sind die US-Aktivitäten als aufgegebener Geschäftsbereich (Discontinued operations nach IFRS) zu klassifizieren. Entsprechend werden Umsatzerlöse, Aufwendungen, Steuern sowie sämtliche Zahlungsmittelzuflüsse im Zusammenhang mit dem veräußerten US-Geschäft, einschließlich möglicher Earn-out-Zahlungen, nicht in den berichteten Umsatzerlösen oder im EBITDA berücksichtigt.

Stattdessen werden sämtliche Ergebnisse im Zusammenhang mit den aufgegebenen US-Aktivitäten in der Gewinn- und Verlustrechnung als separate Position unter "Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen" ausgewiesen, die sich auf das Periodenergebnis auswirkt.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Biofrontera AG 
           Hemmelrather Weg 201 
           51377 Leverkusen 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
Tel.:         +49 (0) 214 87 63 20 
E-Mail:        ir@biofrontera.com 
Website:       www.biofrontera.com 
ISIN(s):       DE000A4BGGM7 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt; Freiverkehr in München, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1773165000751 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 10, 2026 13:50 ET (17:50 GMT)

© 2026 Dow Jones News
