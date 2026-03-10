Anzeige
Mehr »
Dienstag, 10.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Das Triple-Discovery-Setup, das der Markt noch nicht begriffen hat!!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2N5RU | ISIN: US29975E1091 | Ticker-Symbol: EB4
Tradegate
09.03.26 | 18:47
3,874 Euro
+0,05 % +0,002
Branche
Software
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
EVENTBRITE INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
EVENTBRITE INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
3,8683,89220:28
3,7903,95209.03.
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ALTA COPPER
ALTA COPPER CORP Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ALTA COPPER CORP0,860+1,18 %
EVENTBRITE INC3,874+0,05 %
TRACTION URANIUM CORP0,173-7,49 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.