Das Instrument 83A SE0015195771 FASADGRUPPEN GROUP AB EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 10.03.2026 und ex Kapitalmassnahme am 11.03.2026

The instrument 83A SE0015195771 FASADGRUPPEN GROUP AB EQUITY is traded cum capital adjustment on 10.03.2026 and ex capital adjustment on 11.03.2026



Das Instrument AWQ NO0010607971 AWILCO LNG NK -,10 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 10.03.2026

The instrument AWQ NO0010607971 AWILCO LNG NK -,10 EQUITY is traded ex capital adjustment on 10.03.2026



Das Instrument Z1K0 CA89239Q2071 TRACTION URANIUM CORP. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 10.03.2026 und ex Kapitalmassnahme am 11.03.2026

The instrument Z1K0 CA89239Q2071 TRACTION URANIUM CORP. EQUITY is traded cum capital adjustment on 10.03.2026 and ex capital adjustment on 11.03.2026



Das Instrument HAG0 US42701C1071 HENSOLDT AG UNSP. ADS EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 10.03.2026 und ex Kapitalmassnahme am 11.03.2026

The instrument HAG0 US42701C1071 HENSOLDT AG UNSP. ADS EQUITY is traded cum capital adjustment on 10.03.2026 and ex capital adjustment on 11.03.2026





© 2026 Xetra Newsboard