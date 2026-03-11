Fundamenta Real Estate AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Immobilien

Fundamenta Real Estate AG steigert Gewinn deutlich und stärkt Basis für nachhaltiges Wachstum



11.03.2026 / 07:01 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





MEDIENMITTEILUNG

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement



Zug, 11. März 2026 Bilanzwert erhöhte sich trotz Devestitionen von fünf Liegenschaften im Jahr 2025 um 2.5% auf CHF 1'253 Mio.

Netto-Ist-Mietertrag stieg dank abgeschlossener Entwicklungen und trotz Devestitionen um 1.1% auf CHF 42.3 Mio.

Der Reingewinn steigerte sich erneut signifikant um 51.2% auf CHF 46.1 Mio. Das Ergebnis ohne Neubewertung lag mit CHF 21.8 Mio. leicht über dem Vorjahresniveau

Rekordhoher Neubewertungserfolg (vor latenten Steuern) von CHF 27.0 Mio.

Veräusserung von fünf Liegenschaften, die einen Erfolg von CHF 7.0 Mio. über Buchwert erzielten

Erfolgreiche Kapitalerhöhung: Das Zielvolumen von CHF 50 Mio. wurde mit einem Bruttoerlös von CHF 70 Mio. deutlich übertroffen

Der Verwaltungsrat beantragt eine unveränderte Ausschüttung von CHF 0.60 pro Aktie

Nachhaltigkeit: GRESB-Score konnte erheblich von 71 auf 82 Punkte verbessert werden Fundamenta Real Estate AG blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 zurück. Dank einer konsequent umgesetzten Portfoliostrategie, erfolgreich abgeschlossener Entwicklungsprojekte sowie einer gestärkten Kapitalbasis konnte die Gesellschaft die Ertragskraft und die Qualität des Portfolios weiter steigern. Der Reingewinn erreichte einen neuen Höchststand, während die strategische Ausrichtung auf nachhaltiges, qualitatives Wachstum weiter geschärft wurde. Signifikant gesteigerter Gewinn

Der Netto-Ist-Mietertrag konnte im Geschäftsjahr 2025 trotz der Devestition von drei Liegenschaften Ende 2024 und fünf Objekten im Jahr 2025 um 1.1% auf CHF 42.3 Mio. gesteigert werden. Ausschlaggebend hierfür waren die erfolgreich abgeschlossenen Entwicklungsprojekte in Basel und Zürich, die erstmals Ertragsbeiträge leisteten. Die Leerstandsquote lag mit 1.5% weiterhin auf einem sehr tiefen Niveau. Die Fundamenta Real Estate AG erzielte einen Reingewinn von CHF 46.1 Mio. und übertraf damit den Vorjahreswert um 51.2% (Vorjahr CHF 30.5 Mio.). Haupttreiber dieser Entwicklung waren der gestiegene Neubewertungserfolg von CHF 27.0 Mio. (vor latenten Steuern) und ein Verkaufserfolg von CHF 7.0 Mio. beziehungsweise 15.0% über Buchwert aus dem gezielten Verkauf von Bestandsliegenschaften im Rahmen des Capital Recyclings. Der Reingewinn ohne Neubewertung lag trotz diesen Devestitionen leicht über dem Vorjahresniveau bei CHF 21.8 Mio. (Vorjahr CHF 21.7 Mio.). Erfolgreiche Kapitalerhöhung stärkt finanziellen Handlungsspielraum

Im November 2025 führte die Fundamenta Real Estate AG eine Kapitalerhöhung durch. Das angestrebte Zielvolumen von CHF 50 Mio. wurde deutlich übertroffen. Insgesamt wurde ein Bruttoerlös von CHF 70 Mio. erzielt. Die Kapitalerhöhung stärkte die Eigenkapitalbasis und erweiterte den finanziellen Handlungsspielraum der Gesellschaft. Die zusätzlichen Mittel dienen primär der Finanzierung der bestehenden Entwicklungs- und Repositionierungspipeline sowie selektiven Akquisitionen. Gleichzeitig trug die Kapitalerhöhung wesentlich zur Reduktion des Fremdkapitals bei und bildet damit ein solides Fundament für die nächste Wachstumsphase. Dank dieser Kapitalerhöhung entwickelte sich auch die Bilanzstruktur erfreulich: Die Eigenkapitalquote erhöhte sich markant von 41.6% auf 48.0%, während der Loan to Value (LTV) von 53.9% auf 46.7% gesenkt werden konnte. Der gewichtete durchschnittliche Zinssatz der Finanzverbindlichkeiten reduzierte sich weiter auf 1.08% bei einer stabilen durchschnittlichen Restlaufzeit von 6.4 Jahren. Qualitative Weiterentwicklung des Portfolios

Per 31. Dezember 2025 belief sich der Bilanzwert des Immobilienportfolios auf CHF 1'253 Mio. (Vorjahr CHF 1'222 Mio.). Trotz gezielter Verkäufe im Rahmen des Capital Recyclings konnte das Portfolio weiter ausgebaut und strukturell optimiert werden. Verkauft wurden ausschliesslich Liegenschaften mit regulatorischen Herausforderungen, absehbar hohem Investitionsbedarf (CapEx), begrenztem Ertrags- oder Ausnützungspotenzial sowie kleinere, strukturell weniger effiziente Einheiten. Dadurch konnte das Portfolio gezielt verjüngt und effizienter aufgebaut werden. Im Berichtsjahr wurden zwei bedeutende Entwicklungsprojekte erfolgreich abgeschlossen: der Ersatzneubau am Feldblumenweg in Zürich sowie die innerstädtische Verdichtung am Claragraben in Basel. Beide Projekte zeichnen sich durch eine hohe strukturelle Ertragskraft aus und werden ab 2026 über ein volles Geschäftsjahr hinweg zum Ergebnis beitragen. Zum Jahresende umfasste das Portfolio 63 Bestandsliegenschaften sowie zwei Entwicklungsprojekte. Ergänzend wurden weitere Entwicklungs- und Repositionierungspotenziale im Bestand identifiziert, unter anderem an der Josef- und der Rigistrasse, beide in der Stadt Zürich. Wachstum aus dem Bestand

Die Fundamenta Real Estate AG verfolgt weiterhin konsequent die Strategie, das Wachstum aus dem bestehenden Portfolio zu generieren. Im Fokus stehen Repositionierungen, Ersatzneubauten und gezielte Verdichtungsprojekte in gut erschlossenen urbanen Lagen. Durch die effiziente Nutzung bestehender Grundstücke und die qualitative Weiterentwicklung des Bestands wird zusätzlicher, zeitgemässer Wohnraum geschaffen und die langfristige Ertragskraft nachhaltig gesichert. Selektive Akquisitionen und Arrondierungen, wie zuletzt in Ebnat-Kappel (SG) im November 2025 und in Schlieren (ZH) im Februar 2026, ergänzen diese Strategie gezielt. Gleichzeitig bleibt das Capital Recycling ein zentrales Instrument der Portfoliosteuerung: Liegenschaften, die nicht mehr zur strategischen Ausrichtung passen oder begrenztes Potenzial aufweisen, werden veräussert und die freigesetzten Mittel in wertschöpfende Projekte reinvestiert. Nachhaltigkeit als integraler Bestandteil der Unternehmensstrategie

Im Geschäftsjahr 2025 überarbeitete die Fundamenta Real Estate AG ihre Nachhaltigkeitsstrategie und verabschiedete diese für die Periode 2026-2030. Ziel ist eine systematische Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsleistung über das gesamte Portfolio hinweg. Die Gesellschaft nahm erneut am CO2 Benchmark der Real Estate Investment Data Association (REIDA) teil und unterbot den Peer Benchmark deutlich. Die CO2-Intensität des Portfolios lag mit 9.0 kgCO2eq/m²EBF weiterhin klar unter dem Vergleichswert für Wohnnutzungen. Zudem konnte der GRESB Score für das Bestandsportfolio von 71 auf 82 Punkte gesteigert werden, was zu einem Drei Sterne Rating führte. Die Aufnahme in den Swiss Sustainable Real Estate Index (SSREI) unterstreicht die externe Anerkennung der Nachhaltigkeitsleistung. Parallel dazu wurde der Ausbau der Photovoltaik Infrastruktur konsequent vorangetrieben. Mit den geplanten Anlagen wird die installierte Leistung im Portfolio bis Mitte 2027 auf rund 450kWp anwachsen und einen messbaren Beitrag zur Reduktion der CO2 Emissionen leisten. Ausblick

Mit der im Geschäftsjahr gestärkten Eigenkapitalbasis, der planmässigen Fertigstellung zentraler Entwicklungsprojekte sowie einer klar geschärften Portfoliostrategie verfügt die Fundamenta Real Estate AG über eine robuste Ausgangslage für die kommenden Jahre. Der strategische Fokus liegt auf der nachhaltigen Steigerung der operativen Ertragskraft durch aktives Asset Management, die konsequente Nutzung von Mietzinspotenzialen und eine gezielte qualitative Weiterentwicklung des Bestands. Gleichzeitig verfolgt die Gesellschaft eine disziplinierte Kapitalallokation mit klarer Fokussierung auf Rendite- und Risikokriterien. Nachhaltigkeitsaspekte werden systematisch entlang der gesamten Wertschöpfungskette integriert, um sowohl regulatorischen Anforderungen als auch steigenden Investorenerwartungen gerecht zu werden. Ziel bleibt eine langfristig stabile Cashflow-Generierung, eine resiliente Portfoliostruktur sowie eine nachhaltige Wertentwicklung für die Aktionärinnen und Aktionäre. Kontakt Dr. Andreas Spahni, Präsident und Delegierter des Verwaltungsrats | info@fundamentarealestate.ch Ricardo Ferreira, Chief Operating Officer

T: +41 41 444 22 21 | ricardo.ferreira@sps.swiss Agenda

Generalversammlung

1. April 2026 Publikation Halbjahresabschluss 2026 2. September 2026

Ordentliche Generalversammlung vom 1. April 2026

Die ordentliche Generalversammlung findet am 1. April 2026 im Widder Hotel in Zürich statt. Die Einladung wird den stimmberechtigten und im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionären per Post zugestellt und am 11. März 2026 im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) publiziert. Daraus sind auch die vom Verwaltungsrat beantragten Traktanden ersichtlich. Das Aktienregister wird bis am 23. März 2026 um 13:00 Uhr (Schliessung Aktienregister) nachgeführt und bleibt vom 23. März 2026 (ab 13:00 Uhr) bis und mit dem 1. April 2026 geschlossen. Online-Berichterstattung

Die Fundamenta Real Estate AG stellt die wesentlichen Informationen zur Gesellschaft online zur Verfügung. Der ausführliche Geschäftsbericht 2025 (Komplettbericht) kann online heruntergeladen oder am Sitz der Gesellschaft eingesehen werden. Der Kurzbericht mit Daten und Fakten zum Geschäftsjahr 2025 (Kompakt) ist in deutscher und französischer Sprache erhältlich und kann ebenfalls online heruntergeladen werden. gb.fundamentarealestate.ch Fundamenta Real Estate AG

Die Fundamenta Real Estate AG fokussiert sich als einzige an der SIX Swiss Exchange kotierte Immobilien-Aktiengesellschaften auf Wohnimmobilien in der Deutschschweiz. Die Gesellschaft strebt an, für ihre Anleger nachhaltige Werte zu schaffen, indem sie ein marktorientiertes Raumangebot mit möglichst geringer Umweltbelastung kombiniert. Mit einem interdisziplinären Team und einem integralen Asset-Management-Ansatz sollen nachhaltige Erfolge erzielt werden. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage: www.fundamentarealestate.ch

Ticker: FREN, Valor: 4.582.551, ISIN: CH0045825517 Fundamenta Real Estate AG

Poststrasse 4a, 6300 Zug

Tel. +41 41 444 22 22

Dr. Andreas Spahni, Präsident und Delegierter des Verwaltungsrats

www.fundamentarealestate.ch , info@fundamentarealestate.ch Asset Manager:

Swiss Prime Site Solutions AG

Poststrasse 4a, 6300 Zug

Tel. +41 58 317 17 17

www.spssolutions.swiss , info@sps.swiss Ricardo Ferreira, Chief Operating Officer - Mandates, ricardo.ferreira@sps.swiss

Monika Gadola Hug, Head Client Relations, monika.gadolahug@sps.swiss

Christian Gätzi, Chief Financial Officer, christian.gaetzi@sps.swiss

