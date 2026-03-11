Fundamenta Real Estate AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Immobilien
MEDIENMITTEILUNG
Fundamenta Real Estate AG blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 zurück. Dank einer konsequent umgesetzten Portfoliostrategie, erfolgreich abgeschlossener Entwicklungsprojekte sowie einer gestärkten Kapitalbasis konnte die Gesellschaft die Ertragskraft und die Qualität des Portfolios weiter steigern. Der Reingewinn erreichte einen neuen Höchststand, während die strategische Ausrichtung auf nachhaltiges, qualitatives Wachstum weiter geschärft wurde.
Signifikant gesteigerter Gewinn
Die Fundamenta Real Estate AG erzielte einen Reingewinn von CHF 46.1 Mio. und übertraf damit den Vorjahreswert um 51.2% (Vorjahr CHF 30.5 Mio.). Haupttreiber dieser Entwicklung waren der gestiegene Neubewertungserfolg von CHF 27.0 Mio. (vor latenten Steuern) und ein Verkaufserfolg von CHF 7.0 Mio. beziehungsweise 15.0% über Buchwert aus dem gezielten Verkauf von Bestandsliegenschaften im Rahmen des Capital Recyclings. Der Reingewinn ohne Neubewertung lag trotz diesen Devestitionen leicht über dem Vorjahresniveau bei CHF 21.8 Mio. (Vorjahr CHF 21.7 Mio.).
Erfolgreiche Kapitalerhöhung stärkt finanziellen Handlungsspielraum
Die zusätzlichen Mittel dienen primär der Finanzierung der bestehenden Entwicklungs- und Repositionierungspipeline sowie selektiven Akquisitionen. Gleichzeitig trug die Kapitalerhöhung wesentlich zur Reduktion des Fremdkapitals bei und bildet damit ein solides Fundament für die nächste Wachstumsphase.
Dank dieser Kapitalerhöhung entwickelte sich auch die Bilanzstruktur erfreulich: Die Eigenkapitalquote erhöhte sich markant von 41.6% auf 48.0%, während der Loan to Value (LTV) von 53.9% auf 46.7% gesenkt werden konnte. Der gewichtete durchschnittliche Zinssatz der Finanzverbindlichkeiten reduzierte sich weiter auf 1.08% bei einer stabilen durchschnittlichen Restlaufzeit von 6.4 Jahren.
Qualitative Weiterentwicklung des Portfolios
Im Berichtsjahr wurden zwei bedeutende Entwicklungsprojekte erfolgreich abgeschlossen: der Ersatzneubau am Feldblumenweg in Zürich sowie die innerstädtische Verdichtung am Claragraben in Basel. Beide Projekte zeichnen sich durch eine hohe strukturelle Ertragskraft aus und werden ab 2026 über ein volles Geschäftsjahr hinweg zum Ergebnis beitragen.
Zum Jahresende umfasste das Portfolio 63 Bestandsliegenschaften sowie zwei Entwicklungsprojekte. Ergänzend wurden weitere Entwicklungs- und Repositionierungspotenziale im Bestand identifiziert, unter anderem an der Josef- und der Rigistrasse, beide in der Stadt Zürich.
Wachstum aus dem Bestand
Selektive Akquisitionen und Arrondierungen, wie zuletzt in Ebnat-Kappel (SG) im November 2025 und in Schlieren (ZH) im Februar 2026, ergänzen diese Strategie gezielt. Gleichzeitig bleibt das Capital Recycling ein zentrales Instrument der Portfoliosteuerung: Liegenschaften, die nicht mehr zur strategischen Ausrichtung passen oder begrenztes Potenzial aufweisen, werden veräussert und die freigesetzten Mittel in wertschöpfende Projekte reinvestiert.
Nachhaltigkeit als integraler Bestandteil der Unternehmensstrategie
Die Gesellschaft nahm erneut am CO2 Benchmark der Real Estate Investment Data Association (REIDA) teil und unterbot den Peer Benchmark deutlich. Die CO2-Intensität des Portfolios lag mit 9.0 kgCO2eq/m²EBF weiterhin klar unter dem Vergleichswert für Wohnnutzungen. Zudem konnte der GRESB Score für das Bestandsportfolio von 71 auf 82 Punkte gesteigert werden, was zu einem Drei Sterne Rating führte. Die Aufnahme in den Swiss Sustainable Real Estate Index (SSREI) unterstreicht die externe Anerkennung der Nachhaltigkeitsleistung.
Parallel dazu wurde der Ausbau der Photovoltaik Infrastruktur konsequent vorangetrieben. Mit den geplanten Anlagen wird die installierte Leistung im Portfolio bis Mitte 2027 auf rund 450kWp anwachsen und einen messbaren Beitrag zur Reduktion der CO2 Emissionen leisten.
Ausblick
Gleichzeitig verfolgt die Gesellschaft eine disziplinierte Kapitalallokation mit klarer Fokussierung auf Rendite- und Risikokriterien. Nachhaltigkeitsaspekte werden systematisch entlang der gesamten Wertschöpfungskette integriert, um sowohl regulatorischen Anforderungen als auch steigenden Investorenerwartungen gerecht zu werden. Ziel bleibt eine langfristig stabile Cashflow-Generierung, eine resiliente Portfoliostruktur sowie eine nachhaltige Wertentwicklung für die Aktionärinnen und Aktionäre.
Kontakt
Dr. Andreas Spahni, Präsident und Delegierter des Verwaltungsrats | info@fundamentarealestate.ch
Ricardo Ferreira, Chief Operating Officer
Ordentliche Generalversammlung vom 1. April 2026
Online-Berichterstattung
gb.fundamentarealestate.ch
Fundamenta Real Estate AG
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage: www.fundamentarealestate.ch
Fundamenta Real Estate AG
Asset Manager:
Ricardo Ferreira, Chief Operating Officer - Mandates, ricardo.ferreira@sps.swiss
Um sich für alle Publikationen abzumelden, wählen Sie diesen Link.
NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG RECHTSWIDRIG WÄRE.
Diese Medienmitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe von Kaufangeboten oder zur Zeichnung von Aktien dar. Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt nach oder eine ähnliche Mitteilung im Sinne des Bundegesetzes über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) in der jeweils geltenden Fassung dar. Kopien dieser Medienmitteilung dürfen nicht in oder aus Rechtsordnungen gesendet oder in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen dies gesetzlich ausgeschlossen oder untersagt ist. Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots in einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung vor der Vornahme von zusätzlichen Handlungen gemäss den Vorschriften der betreffenden Rechtsordnung rechtswidrig wären.
Teile dieser Medienmitteilung stellen ggf. Werbung für Finanzinstrumente im Sinne von Artikel 68 des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen vom 15. Juni 2018 dar.
Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Aktien der Fundamenta Real Estate AG sollten ausschliesslich aufgrund des Prospektes erfolgen. Ausserdem wird Anlegern empfohlen, sich von ihrer Bank oder ihrem Finanzberater beraten zu lassen.
Diese Medienmitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, z.B. Angaben unter Verwendung der Worte "glaubt", "geht davon aus", "erwartet" oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Vor dem Hintergrund dieser Ungewissheiten sollte sich der Leser nicht auf derartige in die Zukunft gerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.
Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoss gegen U.S.-amerikanische wertpapierrechtliche Vorschriften begründen. Aktien der Fundamenta Real Estate AG werden weder in den USA noch U.S. amerikanischen Personen zum Kauf angeboten. Diese Medienmitteilung ist kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien.
Jegliches Angebot von Aktien in einem EU-Mitgliedsstaat, ist ausschliesslich an qualifizierte Investoren im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 (die "Prospektverordnung") gerichtet.
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Fundamenta Real Estate AG
|Poststrasse 4a
|6300 Zug
|Schweiz
|E-Mail:
|info@fundamentarealestate.ch
|Internet:
|https://fundamentarealestate.ch
|ISIN:
|CH0045825517
|Valorennummer:
|4582551
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2287968
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2287968 11.03.2026 CET/CEST