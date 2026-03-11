Zug - Fundamenta Real Estate hat im Geschäftsjahr 2025 den Reingewinn dank hoher Neubewertungen kräftig gesteigert. Auch operativ schnitt die Immobiliengesellschaft besser ab als im Vorjahr. Die Ausschüttung soll stabil bleiben. Der Nettomietertrag stieg um 1,1 Prozent auf 42,3 Millionen Franken, wie die auf Wohnen fokussierte Immobilienfirma am Mittwoch mitteilte. Dazu hätten insbesondere die abgeschlossenen Entwicklungsprojekte in Basel und Zürich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
