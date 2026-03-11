Basel - Avolta hat 2025 vom anhaltenden globalen Reisetrend profitiert und den Umsatz gesteigert. Die Profitabilität lag ebenfalls höher. An den Zielen bis 2027 hält der Basler Reisedetailhändler trotz Iran-Krieg fest. Der Kern-Umsatz stieg um 1,8 Prozent auf 13,7 Milliarden Franken, wie der auf Flughafen-Shops und Autobahnraststätten spezialisierte Konzern am Mittwoch mitteilte. Der Betriebsgewinn (core EBITDA) lag mit 1,32 Milliarden um 4,5 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
