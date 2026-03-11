© Foto: picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Gerresheimer AG - picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Gerresheimer AGGerresheimer steckt seit Monaten wegen Bilanzproblemen, verschobenen Zahlen und Ermittlungen in der Krise und nun droht sogar der Rauswurf aus dem SDax.Gerresheimer steht vor einem weiteren schweren Rückschlag. Wegen einer erneuten Verschiebung der Vorlage seines testierten Jahresabschlusses 2025 droht dem Unternehmen der Ausschluss aus dem Nebenwerteindex SDax. Der Konzern teilte am Dienstagabend mit, dass der Geschäftsbericht nicht wie ursprünglich geplant bis zum 31. März veröffentlicht werden könne. Stattdessen peilt der Vorstand nun eine Veröffentlichung im Juni an. Damit würde Gerresheimer gegen die Transparenzanforderungen der Deutschen Börse für Indexmitglieder verstoßen. Ein …Den vollständigen Artikel lesen
