Der Düsseldorfer Rüstungskonzern hat am Morgen seine Zahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 vorgelegt. Konzernumsatz und Ergebnis wurden deutlich gesteigert. Aktionäre können sich derweil über eine deutlich höhere Dividende als erwartet freuen. Nach 8,10 Euro im Vorjahr sollen Aktionäre nun 11,50 Euro erhalten.Der Umsatz kletterte im vergangenen Jahr um 29 Prozent auf 9,94 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis stieg derweil sogar um 33 Prozent auf 1,84 Milliarden Euro. Beides liegt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär