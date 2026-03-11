Die Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009) hat mit ihren jüngsten Geschäftszahlen erneut ein Jahr mit starken Wachstumsraten präsentiert. Umsatz, Ergebnis und Auftragseingang erreichten neue Höchststände. Dennoch reagierte die Börse zurückhaltend. Die Aktie geriet nach der Veröffentlichung unter Druck und verlor zeitweise rund fünf Prozent. Der Grund liegt weniger in den Zahlen für das vergangene Jahr als vielmehr im Ausblick für die kommenden Quartale. Anleger hatten offenbar noch höhere Erwartungen an den Rüstungskonzern. Rheinmetall wächst weiter kräftig: Operativ hat Rheinmetall 2025 ein ausgesprochen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
