Die Rheinmetall-Aktie bewegt sich derzeit in einer engen Konsolidierung. Anleger dürften daher besonders auf den nächsten Impuls achten.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 LYNX-Werbemitteilung - Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|1.566,50
|1.567,50
|09:09
|1.571,00
|1.572,50
|09:09
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|08:53
|Geldregen für Aktionäre: Rheinmetall hebt Dividende auf 11,50 Euro - Gewinn schießt nach oben
|© Foto: Florian Gaertner - Photothek Media LabUmsatz und Gewinn steigen kräftig, die Auftragsbücher sind randvoll. Für Anleger besonders interessant: Die Dividende fällt höher aus als Analysten erwartet...
► Artikel lesen
|08:51
|DAX-Check LIVE: Henkel, Hochtief, Porsche AG, Rational, Rheinmetall, Wacker Chemie im Fokus
|Die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Iran-Kriegs hat den deutschen Aktienmarkt am Dienstag kräftig angetrieben. Anleger setzen darauf, dass sich damit auch die Versorgungsängste bei Öl und Gas schnell...
► Artikel lesen
|08:42
|Rheinmetall FY25 Net Profit Down, Sales Climb; Lifts Dividend; Sees Higher FY26 Results
|DUESSELDORF (dpa-AFX) - Rheinmetall AG (RNMBF.PK), a German automotive and arms manufacturer, reported Wednesday lower net profit in fiscal 2025, while profit from contiuing operations increased...
► Artikel lesen
|08:39
|Rheinmetall-Aktie: Top-Nachrichten - kommt jetzt die 27-Prozent-Rallye?
|Für Aktionäre von Rheinmetall gibt es am Mittwoch weitere Top-Nachrichten. Können diese jetzt für eine Rallye um 27 Prozent bei dem beliebten Rüstungswert sorgen? Am Mittwoch hat der Rüstungskonzern...
► Artikel lesen
|08:30
|Rheinmetall: Hier könnte sich etwas Größeres zusammenbrauen
|Die Rheinmetall-Aktie bewegt sich derzeit in einer engen Konsolidierung. Anleger dürften daher besonders auf den nächsten Impuls achten Den vollständigen Artikel lesen ...
► Artikel lesen
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|RHEINMETALL AG
|1.653,00
|0,00 %