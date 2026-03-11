Weltraumkapitalismus! Hier zeigt sich, was Elon Musks SpaceX in der Branche leistete

Für mich persönlich konnte ich nach der Lektüre dieser Neuerscheinung sagen: Das ist bisher das inspirierendste in diesem Jahr erschienene Buch! Doch der Reihe nach.Vorab muss ich bekennen, dass ich voreingenommen bin. Denn beim Thema "Weltraumkapitalismus" schlägt mein Herz höher.Als Kind schaute ich begeistert "Star Trek", damals noch mit Captain Kirk und Spock ("faszinierend") etc., später als Jugendlicher dann die "Next Generation" mit dem grandiosen Captain Jean-Luc Picard, Wharf, Data...Die Kernbotschaft war für mich schon damals ein impliziter Fortschrittsglaube.Nach dem Motto: Die Menschheit wird sich weiter entwickeln, und bei Star Trek war es die "Oberste Direktive", die das auf den Punkt brachte.Thema Kapitalismus...bzw. Volkswirtschaft allgemein...das interessiert mich ebenfalls seit meiner Kindheit. Auch und besonders, weil auch viel Psychologie enthalten ist...wie funktioniert das...wie wandelt sich Eigennutz so, dass er letztlich oft genug zum Vorteil aller ist? Wo funktioniert es indes weniger, Stichwort externe Effekte...Die Verbindung beider Themen in der Neuerscheinung "Weltraumkapitalismus" ließ mich deshalb mit einer positiv voreingenommenen Grundeinstellung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...