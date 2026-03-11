Image description

Växjö, Schweden, 11. März 2026 ***JLT Mobile Computers, ein weltweit führender Entwickler und Hersteller zuverlässiger mobiler Computerlösungen für anspruchsvolle Umgebungen, gibt eine strategische Partnerschaft mit der QUAD GmbH Advanced Systems bekannt. Die Zusammenarbeit stärkt die Präsenz von JLT im DACH-Markt erheblich, indem bewährte robuste Technologien mit tiefgehender lokaler Marktkenntnis und Kompetenz in der Systemintegration kombiniert werden.

Stärkung von Industrie- und Logistiklösungen

Durch diese Partnerschaft erhalten Systemintegratoren und Reseller im deutschsprachigen Europa Zugang zu einem umfassenden Portfolio robuster Fahrzeug- und Gabelstapler-Terminals für Anwendungen in Logistik, Fertigung, Transport, Lagerhaltung, Häfen und weiteren industriellen Einsatzgebieten. Die QUAD GmbH übernimmt dabei die lokale Beratung, Systemintegration sowie den Kundensupport und stellt sicher, dass Kunden maßgeschneiderte Lösungen und eine zuverlässige Projektumsetzung erhalten.

Als Teil des gemeinsamen Angebots werden JLT Mobile Computers und QUAD GmbH Advanced Systems ihre Zusammenarbeit weiter vertiefen, um die Anforderungen anspruchsvoller industrieller Umgebungen optimal zu erfüllen.

Robuste Leistung für anspruchsvolle Umgebungen

Im Rahmen des Portfolios bietet die QUAD GmbH künftig robuste Terminals mit 10-, 12- und 15-Zoll-Displays an, die für einen zuverlässigen Betrieb unter extremen Bedingungen wie Tiefkühlumgebungen, Vibrationen, Staub, Feuchtigkeit sowie für den kontinuierlichen 24/7-Einsatz ausgelegt sind.

Stellungnahmen der Geschäftsführung

"Mit JLT Mobile Computers haben wir einen äußerst erfahrenen Partner mit einem langjährigen Ruf für Qualität und Innovation im Bereich robuster Fahrzeugcomputer gewonnen", sagt Andrew Wey, Geschäftführer der QUAD GmbH. "Die Lösungen von JLT ergänzen unser Portfolio ideal und ermöglichen es uns, unsere Partner in der DACH-Region mit langlebigen und stets verfügbaren Systemen für geschäftskritische Anwendungen zu unterstützen."

"QUAD vereint einen starken Marktzugang im deutschsprachigen Raum mit umfassender Expertise in industriellen IT-Lösungen", sagt Per Holmberg, CEO von JLT Mobile Computers. "Gemeinsam können wir unsere Präsenz in den Bereichen Industrie, Transport und Logistik weiter ausbauen und unseren Kunden zuverlässige, langfristige Fahrzeug-Computing-Lösungen anbieten."

Durch die Partnerschaft mit QUAD stellt JLT sicher, dass Kunden im DACH-Markt nicht nur von bewährter robuster Hardware profitieren, sondern auch von professioneller Beratung, technischer Expertise und langfristiger Projektunterstützung, die auf branchenspezifische Anforderungen zugeschnitten ist.

JLT-Vertriebskontakt - DACH-Markt

Zur weiteren Unterstützung von Kunden und Partnern in der Region fungiert Danny Dierckx, Channel & Solution Director Europe bei JLT Mobile Computers, als zentraler Vertriebskontakt für den DACH-Markt und arbeitet eng mit QUAD zusammen, um Partnerbeziehungen und Marktentwicklung voranzutreiben.

Diese Partnerschaft unterstreicht das gemeinsame Engagement beider Unternehmen, zuverlässige, leistungsstarke und fortschrittliche Gabelstapler-Terminal-Lösungen für geschäftskritische industrielle Einsatzgebiete bereitzustellen.

Weitere Informationen zu JLT Mobile Computers sowie zu Produkten, Dienstleistungen und Lösungen finden Sie unter www.jltmobile.com. Finanzinformationen sind auf dem Investor-Relations-Seite von JLT verfügbar.

Über JLT Mobile Computers

JLT Mobile Computers ist ein führender Entwickler und Hersteller robuster mobiler Computergeräte und -lösungen für anspruchsvolle Einsatzumgebungen. Über 30 Jahre Entwicklungs- und Fertigungserfahrung haben es JLT ermöglicht, Maßstäbe im Bereich Rugged Computing zu setzen. Das Unternehmen kombiniert herausragende Produktqualität mit kompetentem Service, Support und maßgeschneiderten Lösungen, um einen störungsfreien Geschäftsbetrieb für Kunden in den Bereichen Lagerhaltung, Transport, Fertigung, Bergbau, Häfen und Landwirtschaft sicherzustellen.

JLT ist weltweit tätig mit Niederlassungen in Schweden, Frankreich und den USA sowie einem umfangreichen Netzwerk lokaler Vertriebspartner. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und ist seit 2002 unter dem Kürzel JLT am Nasdaq First North Growth Market börsennotiert. Eminova Fondkommission AB fungiert als Certified Adviser.



Über QUAD GmbH - Consulting + Distribution

Seit über 30 Jahren ist QUAD in Europa als Distributor und Beratungsplattform für Kassentechnologien, Kiosklösungen, Barcodetechnologie, Etikettendruck und mobile Datenerfassung für Einzelanwender und grenzüberschreitende Installationen präsent. Seit 2025 als "Business Solution" klassifiziert, widmen sich die Teams dem ständig wachsenden Spektrum an Technologien im Einzelhandel und in der Gastronomie.

Der zweite Geschäftsbereich "Advanced Systems" mit OEM-Produkten positioniert sich seit vielen Jahren weltweit erfolgreich als Anbieter von Scan- und RFID-Modulen für den Einbau in Systeme und Produkte und verfügt über Niederlassungen in Frankreich, Italien und Großbritannien. Das integrierte Team "ITL - Industry/Transport/Logistics" erweitert das Produktangebot mit seiner Expertise im Bereich Auto-ID und bietet produktionsreife IT- und Auto-ID-Lösungen für die Automobil- und Zubehörindustrie.

QUAD unterstützt seine Partner von der Beratung bis zur Installation - mit individuellen Lösungen und einer Auswahl der besten Produkte - bei der Investition in eine zukunftssichere und budgetgerechte Lösung.