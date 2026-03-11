EQS-News: solmotion holding GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

solmotion holding GmbH: planmäßiger Baufortschritt beim wegweisenden Agri-PV-Projekt in Bad Waldsee unterstreicht Umsetzungsstärke



Ravensburg, 11. März 2026 - Die solmotion holding GmbH, die Finanzierungsgesellschaft der in der Solarbranche als Full-Service-Anbieter tätigen solmotion-Gruppe, treibt den Bau ihrer 5,6 MWp Agri-Photovoltaikanlage im baden-württembergischen Bad Waldsee erfolgreich voran. Nachdem der Baustart planmäßig im November 2025 erfolgte, konnte die Montage der insgesamt 8.788 PV-Module trotz herausfordernder Witterungsbedingungen bereits vollständig abgeschlossen werden. Damit liegt die Bauphase weiterhin voll im Zeitplan, was die Umsetzungsstärke der solmotion-Gruppe eindrucksvoll belegt. Das Projekt zeichnet sich durch eine ganzheitliche Konzeption aus dem Hause solmotion aus, die eine synergetische Doppelnutzung der Flächen vorsieht. Während die PV-Module regenerativen Strom liefern, wird die darunterliegende Fläche als Grünland für die Weidehaltung von Rindern genutzt. Ergänzt wird dieses nachhaltige Landnutzungskonzept, das gemäß DINSPEC 91434 geplant wurde, durch die Anlage von rund 12.000 m2 Blühstreifen zur ökologischen Aufwertung. Um die Netzintegration zu optimieren und den erzeugten Strom zu marktgerechten Zeiten einspeisen zu können, umfasst die Agri-PV-Anlage zudem ein Grünstromspeicher-System mit einer Gesamtkapazität von rund 10 MWh. Darüber hinaus kommt ein technologisch hochmodernes 1P-Agri-PV-Trackersystem des renommierten regionalen Herstellers Zimmermann zum Einsatz, das durch seine Ost-West-Ausrichtung eine optimierte Stromerzeugung über den gesamten Tagesverlauf ermöglicht. Das wegweisende Projekt wird vollständig innerhalb der solmotion-Gruppe entwickelt und umgesetzt - von der Planung über die Errichtung bis hin zum späteren Betrieb. Die Inbetriebnahme ist derzeit für Ende 2026 vorgesehen. Anna Volz-Staudacher, Geschäftsführerin der solmotion holding GmbH, erklärt: "Der planmäßige Baufortschritt in Bad Waldsee zeigt, dass wirtschaftlich tragfähige Agri-PV-Lösungen bereits heute umgesetzt werden können. Gleichzeitig leisten wir mit dem integrierten Grünstromspeicher-System und ökologischen Maßnahmen einen zusätzlichen Beitrag zur Stabilität des Energiesystems und zur Förderung der Biodiversität. Wir treiben das Projekt konsequent voran und demonstrieren, wie sich nachhaltige Stromerzeugung, landwirtschaftliche Nutzung und ökologische Mehrwerte sinnvoll miteinander verbinden lassen." Die Finanzierung des Agri-PV-Projekts erfolgt unter anderem aus Mitteln der 7,25 % solmotion Anleihe 2025/2030 (ISIN: DE000A460A74). Das Wertpapier kann weiterhin über die Webseite www.solmotion.de/anleihe gezeichnet und zudem im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) gehandelt werden. Eckdaten der solmotion Anleihe 2025/2030 Emittentin solmotion holding GmbH Garantin solmotion project GmbH Emissionsvolumen Bis zu 10 Mio. Euro Kupon 7,25 % p.a. Status Nicht nachrangig, nicht besichert ISIN / WKN DE000A460A74 / A460A7 Stückelung 1.000 Euro Ausgabepreis 100 % Angebotsfrist 08.09.2025 bis 05.09.2026 (12 Uhr): Zeichnung möglich über www.solmotion.de/anleihe Mittelverwendung Über 80 %: Finanzierung von Projekten (Projektrechtserwerb, Projektentwicklung, Projekterrichtung und Projektbetrieb) im Freiflächen- und Agri-Photovoltaikbereich, im Bereich der gewerblichen Aufdachanlagen (Commercial-Dachanlagen) und im Energiespeicherbereich

Bis zu 20 %: Finanzierung von Investitionen in den allgemeinen Geschäftsbetrieb und von Working Capital (Ausbau des technischen und kaufmännischen Services, Verstärkung des Verkaufsteams im kaufmännischen Bereich, Investitionen im Bereich KI/IT) Valuta 1. Oktober 2025 Laufzeit 5 Jahre: 1. Oktober 2025 bis 1. Oktober 2030 (ausschließlich) Zinszahlung Halbjährlich, nachträglich am 1. April und am 1. Oktober eines jeden Jahres (erstmals am 1. April 2026) Rückzahlungstermin 1. Oktober 2030 Rückzahlungsbetrag 100 % Sonderkündigungsrechte der Emittentin Ab 1. Oktober 2028 zu 102 % des Nennbetrags

Ab 1. Oktober 2029 zu 101 % des Nennbetrags Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants Kontrollwechsel

Drittverzug

Negativerklärung

Ausschüttungsbegrenzung

Transparenzverpflichtung

Positivverpflichtung Prospekt Von der Commission de Surveillance du Secteur ("CSSF") in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in Deutschland

Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Anwendbares Recht Deutsches Recht Börsensegment Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) Financial Advisor bestin.capital GmbH, Lewisfield Deutschland GmbH



Wichtige Hinweise:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots sowie durch Schalten einer Anzeige im Tageblatt angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften. Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden. Der gebilligte Prospekt ist auf der Website www.solmotion.de/anleihe veröffentlicht. Die CSSF übernimmt gemäß Artikel 6 Absatz 4 des luxemburgischen Gesetzes vom 16. Juli 2019 betreffend den Prospekt über Wertpapiere keine Verantwortung für die wirtschaftliche oder finanzielle Kreditwürdigkeit der Transaktion oder die Qualität und Zahlungsfähigkeit der Emittentin. Die Billigung sollte nicht als eine Befürwortung der angebotenen Wertpapiere, die Gegenstand dieses Prospekts sind, erachtet werden. Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.



Investorenkontakt:

Anna Volz-Staudacher

solmotion holding GmbH

0751/295096-113

av@solmotion.de



Finanzpressekontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

IR4value GmbH

0211/178047-20

linh.chung@ir4value.de



