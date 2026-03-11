EQS-News: solmotion holding GmbH
solmotion holding GmbH: planmäßiger Baufortschritt beim wegweisenden Agri-PV-Projekt in Bad Waldsee unterstreicht Umsetzungsstärke
Das Projekt zeichnet sich durch eine ganzheitliche Konzeption aus dem Hause solmotion aus, die eine synergetische Doppelnutzung der Flächen vorsieht. Während die PV-Module regenerativen Strom liefern, wird die darunterliegende Fläche als Grünland für die Weidehaltung von Rindern genutzt. Ergänzt wird dieses nachhaltige Landnutzungskonzept, das gemäß DINSPEC 91434 geplant wurde, durch die Anlage von rund 12.000 m2 Blühstreifen zur ökologischen Aufwertung. Um die Netzintegration zu optimieren und den erzeugten Strom zu marktgerechten Zeiten einspeisen zu können, umfasst die Agri-PV-Anlage zudem ein Grünstromspeicher-System mit einer Gesamtkapazität von rund 10 MWh. Darüber hinaus kommt ein technologisch hochmodernes 1P-Agri-PV-Trackersystem des renommierten regionalen Herstellers Zimmermann zum Einsatz, das durch seine Ost-West-Ausrichtung eine optimierte Stromerzeugung über den gesamten Tagesverlauf ermöglicht. Das wegweisende Projekt wird vollständig innerhalb der solmotion-Gruppe entwickelt und umgesetzt - von der Planung über die Errichtung bis hin zum späteren Betrieb. Die Inbetriebnahme ist derzeit für Ende 2026 vorgesehen.
Anna Volz-Staudacher, Geschäftsführerin der solmotion holding GmbH, erklärt: "Der planmäßige Baufortschritt in Bad Waldsee zeigt, dass wirtschaftlich tragfähige Agri-PV-Lösungen bereits heute umgesetzt werden können. Gleichzeitig leisten wir mit dem integrierten Grünstromspeicher-System und ökologischen Maßnahmen einen zusätzlichen Beitrag zur Stabilität des Energiesystems und zur Förderung der Biodiversität. Wir treiben das Projekt konsequent voran und demonstrieren, wie sich nachhaltige Stromerzeugung, landwirtschaftliche Nutzung und ökologische Mehrwerte sinnvoll miteinander verbinden lassen."
Die Finanzierung des Agri-PV-Projekts erfolgt unter anderem aus Mitteln der 7,25 % solmotion Anleihe 2025/2030 (ISIN: DE000A460A74). Das Wertpapier kann weiterhin über die Webseite www.solmotion.de/anleihe gezeichnet und zudem im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) gehandelt werden.
Eckdaten der solmotion Anleihe 2025/2030
Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.
Der gebilligte Prospekt ist auf der Website www.solmotion.de/anleihe veröffentlicht. Die CSSF übernimmt gemäß Artikel 6 Absatz 4 des luxemburgischen Gesetzes vom 16. Juli 2019 betreffend den Prospekt über Wertpapiere keine Verantwortung für die wirtschaftliche oder finanzielle Kreditwürdigkeit der Transaktion oder die Qualität und Zahlungsfähigkeit der Emittentin. Die Billigung sollte nicht als eine Befürwortung der angebotenen Wertpapiere, die Gegenstand dieses Prospekts sind, erachtet werden. Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.
