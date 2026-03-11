Schwierige Rahmenbedingungen für die deutsche Industrie und negative Sondereffekte aus der Insolvenz eines Unternehmens, gegen das noch Forderungen bestanden, haben das Ergebnis von GESCO nach Darstellung von SMC-Research in 2025 belastet, trotzdem wurde der Nettogewinn mehr als verdoppelt. SMC-Analyst Holger Steffen erwartet für die laufende Periode einen weiteren deutlichen Gewinnzuwachs und sieht auf der Basis unverändert hohes Kurspotenzial.

Die deutsche Industrie operiere laut SMC-Research seit Jahren unter schwierigen Rahmenbedingungen, die auch GESCO belasten. Das letzte Geschäftsjahr sei mit einem Gewinn unter den ursprünglichen Erwartungen abgeschlossen worden, was insbesondere auf ein unerwartet schwaches viertes Quartal und die Auswirkung der Insolvenz einer Gesellschaft, gegenüber der noch Forderungen bestanden, zurückzuführen gewesen sei. Dennoch habe der Konzern den Gewinn von 4,4 auf 9,9 Mio. Euro mehr als verdoppelt, und das trotz eines Umsatzrückgangs von 513,8 auf 495,0 Mio. Euro.

Für das laufende Jahr erwarten die Analysten eigentlich eine Besserung mit einem soliden Wachstum und einer deutlichen Ergebnissteigerung. Die jüngste Aufhellung der Frühindikatoren zur deutschen Industrie biete dafür ebenso eine gute Basis wie die fortschreitende Umsetzung des Optimierungsprogramms "GESCO Business System". Ein neuer großer Unsicherheitsfaktor seien aber die Marktturbulenzen, die der Irankrieg ausgelöst habe.

Das wahrscheinlichste Szenario sei aus Sicht der Analysten, dass der Konflikt einige Wochen dauere. Komme das so, könnten die negativen Effekte für den potenziellen deutschen Konjunkturaufschwung gerade noch so verkraftbar sein. Die Analysten lassen ihre Schätzungen zu GESCO ab 2026 daher zunächst unverändert und sehen das Kursziel weiterhin bei 26,70 Euro. Ihr Urteil laute wegen des hohen Kurspotenzials bei zugleich ausgeprägten konjunkturellen Prognoserisiken, die sich mit dem Irankrieg weiter erhöht haben, weiterhin "Speculative Buy".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 11.03.2026 um 10:00 Uhr)

