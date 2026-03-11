Der Börsenstart der Gabler Group-Aktie ist gelungen; hierbei handelt es sich um ein deutsches Spezialunternehmen für Unterwassertechnologie. Am Mittwoch verbessert sie sich aktuell leicht und steht bei 47,50 €. Das entspricht gegenüber dem Ausgabekurs von 44 € einem Anstieg von rund +8%. Jetzt muss sich zeigen, wie es weitergeht. IPO geglückt Bei Börsengängen kommt es immer auf die Grundstimmung an der Börse an. Momentan stehen Rüstungsaktien im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
