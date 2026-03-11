NEW YORK (dpa-AFX) - Tesla-Chef Elon Musk ist nach Schätzung des Magazins "Forbes" zufolge auf dem besten Weg, der erste Billionär der Welt zu werden. In der 40. Jahresliste der Milliardäre der Welt führt Musk zum zweiten Mal in Folge mit einem geschätzten Vermögen von 839 Milliarden Dollar. Gegenüber dem Vorjahr stieg sein Nettovermögen um eine halbe Billion US-Dollar, was vor allem auf den Wertanstieg bei SpaceX zurückzuführen ist. Der von Musk gegründete Weltraumkonzern will noch in diesem Jahr an die Börse gehen. Musk ist der erste Mensch der Welt, der jemals die 800-Milliarden-Dollar-Marke überschritten hat.

Tech-Boom machte Firmengründer reich



Mit großem Abstand auf Platz 2 folgt "Forbes" zufolge Larry Page, Mitbegründer von Google . Er verfügt über ein geschätztes Nettovermögen von 257 Milliarden Dollar. Auf dem dritten Platz liegt Google-Mitbegründer Sergey Brin mit 237 Milliarden Dollar. Amazon-Gründer Jeff Bezos belegt Platz 4 mit 224 Milliarden Dollar, gefolgt von Facebook-Gründer und Meta-Chef Mark Zuckerberg mit 222 Milliarden Dollar auf Platz 5.

"Es ist das Jahr der Milliardäre", sagte Chase Peterson-Withorn, Senior Editor bei Forbes Wealth. "In den vergangenen zwölf Monaten kam jeden Tag mehr als ein Milliardär hinzu, da der durch künstliche Intelligenz angetriebene Boom an den Aktienmärkten die Vermögen in bisher unvorstellbare Höhen getrieben hat."

Die reichsten Deutschen auf der Forbes-Liste



Der vermögendste Mensch in Deutschland ist der Forbes-Liste zufolge Dieter Schwarz, Gründer und Eigentümer der Schwarz-Gruppe, zu der die Discounter-Kette Lidl und die Supermärkte von Kaufland gehören. Schwarz, der zuletzt auch als IT-Unternehmer aktiv war, kommt mit einem geschätzten Vermögen von 67,2 Milliarden Dollar auf Platz 29 weltweit. Auf Platz 47 weltweit landet Klaus Michael Kühne mit 41,9 Milliarden Dollar. Er ist Mehrheitsaktionär des Logistik-Riesen Kühne + Nagel. Zudem hält er bedeutende Anteile an der Reederei Hapag-Lloyd und ist Großaktionär der Lufthansa .

Drittreichster Deutscher ist Reinhold Würth auf Platz 75 mit geschätzten 30,1 Milliarden Dollar Vermögen. Er baute den väterlichen Zwei-Mann-Betrieb zu der weltweit agierenden Würth-Gruppe aus. Das Unternehmen ist Weltmarktführer im Handel mit Befestigungs- und Montagematerial.

In den Top-100 der Forbes-Liste ist auch die Quandt-Dynastie vertreten. Mit Würth teilt sich Stefan Quandt Platz 75 der Forbes-Liste. Er ist ein bedeutender Großaktionär des Automobilherstellers BMW . Sein Vermögen stammt primär aus dem Erbe der Industriellenfamilie Quandt. Auf Platz 79 mit 29,7 Milliarden Dollar landet seine Schwester Susanne Klatten. Sie hält ebenfalls ein massives Aktienpaket an BMW. Zusätzlich ist sie Alleineigentümerin des Spezialchemiekonzerns Altana.