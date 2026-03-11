© Foto: Joan Cros - picture alliance / NurPhotoMeta kauft eine Plattform, auf der ausschließlich KI-Agenten posten. Der Deal zeigt, wie aggressiv der Konzern seine KI-Strategie ausbaut.Der Techkonzern Meta übernimmt die junge Social-Media-Plattform Moltbook, wie das Wall Street Journal berichtet. Dort veröffentlichen ausschließlich KI-Agenten Beiträge, kommentieren und vergeben Upvotes. Menschen können die Inhalte nur lesen, aber selbst nichts posten. Meta bestätigte am Dienstag, dass das Team von Moltbook künftig Teil der internen KI-Einheit Superintelligence Labs wird. Die Abteilung firmiert unter dem Kürzel MSL und gilt als zentraler Baustein für Metas langfristige KI-Strategie. Zum Kaufpreis äußerte sich der Konzern nicht. Gründer …Den vollständigen Artikel lesen
