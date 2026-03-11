Baywa re erwartet deutlich geringere Ergebnisse als bisher geplant. Hintergrund sind verschlechterte Marktbedingungen für Projektentwickler in Europa und den USA. Die Anpassung zwingt auch den Mutterkonzern Baywa, sein Restrukturierungskonzept zu überarbeiten. Das schwierigere politische und regulatorische Umfeld für erneuerbare Energien macht sich zunehmend auch bei Projektentwicklern und unabhängigen Stromproduzenten bemerkbar. Die Münchner Baywa re hat ihre mittelfristige Ergebnisplanung deutlich nach unten angepasst und begründet dies vordergründig mit verschlechterten Rahmenbedingungen in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
