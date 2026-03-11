Am Montagabend um 19:24 Uhr wurde im Express-Service eine charttechnische Analyse zur Brenntag-Aktie veröffentlicht. Der Artikel trug den Titel: "Brenntag-Aktie am Tiefpunkt: Kommt jetzt die Gegenbewegung nach der Verlustserie?" Zu diesem Zeitpunkt befand sich die Aktie nach einer bemerkenswerten Verlustserie auf Jahrestief: Seit dem 12. Februar hatte das Papier etwa 25 Prozent seines Wertes eingebüßt. Wir hatten unseren Lesern empfohlen sich den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
