Die nachrichtlichen Tagesmeldungen starten derzeit mit Kriegsberichterstattung. Kein erwünschter Zustand, aber bittere Realität. Viel Aufklärung und Zerstörungskraft wird heutzutage "unbemannt" bewerkstelligt. Das zeigt die dramatische Zunahme autonomer Luftoperationen in Konfliktregionen und beschreibt die strategische Relevanz moderner Drohnentechnologien. Volatus Aerospace positioniert sich in diesem Umfeld als integrierter Plattformanbieter: Vom bemannten Flug über unbemannte Drohnensysteme bis hin zu KI-gestützten Analyse- und Sicherheitsdiensten. Die wachsende Nachfrage nach hochgradig skalierbaren Lösungen in Europa, Nordamerika und NATO-Partnerländern treibt ein strukturelles, zweistelliges Wachstum im Defence- und Sicherheitsmarkt an. Analysten sehen für Unternehmen mit Plattformkompetenz wie Volatus enormes Potenzial! Investoren werden hellhörig, denn die Bewertung ist noch überschaubar und große Schritte stecken in der Pipeline!
