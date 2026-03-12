Nigerianische Regierung genehmigt Übertragung von sechs Lithium-Lizenzen - Chariot rückt dem Einstieg in wachstumsstarken Markt näher

Anzeige / Werbung

Die Regierung Nigerias hat einen wichtigen regulatorischen Schritt für den Lithiumsektor des Landes vollzogen. Das Mining Cadastre Office der Bundesrepublik Nigeria hat die Übertragung von insgesamt sechs Lizenzen - vier Explorationslizenzen und zwei Kleinbergbau-Lizenzen - von Continental Lithium Limited auf C&C Minerals Limited genehmigt. Bei C&C Minerals handelt es sich um ein Joint Venture, das erst kürzlich von Chariot Resources (WKN: A3EWMX,?ISIN: AU0000294498) und Continental gegründet wurde.

Die genehmigten Lizenzen decken das gesamte Interesse an den Projekten Fonlo und Gbugbu ab. Zusätzlich wurden zwei Kleinbergbau-Lizenzen im Saki-Projekt übertragen. Parallel dazu wird erwartet, dass auch die Genehmigung für die verbleibenden vier Explorationslizenzen - drei im Saki-Projekt sowie eine im Iganna-Projekt - zeitnah erfolgt.

Sobald sämtliche zehn Lizenzübertragungen abgeschlossen sind, wird Chariot strategisch gut positioniert sein, um den geplanten Erwerb einer Beteiligung von 66,667% am nigerianischen Lithium-Portfolio zu finalisieren.

Regulatorischer Fortschritt ebnet Weg für Einstieg in Nigerias Lithiumsektor

Mit den jetzt erteilten Transfergenehmigungen rückt Chariot dem Abschluss einer zentralen Bedingung für den Erwerb näher. Grundlage ist der Aktienkaufvertrag für das nigerianische Lithium-Portfolio, der bereits im Juli 2025 angekündigt und im Dezember desselben Jahres angepasst wurde.

Die nun genehmigten Lizenzen befanden sich bislang im Besitz von Continental Lithium. Laut Angaben des Unternehmens sind lediglich noch standardisierte administrative Schritte notwendig, um die Übertragung formell abzuschließen. Aus Sicht von Chariot markiert dieser Schritt einen wichtigen regulatorischen Meilenstein und reduziert gleichzeitig das Transaktionsrisiko deutlich.

Nach Abschluss der Transaktion soll Chariot 66,667% an C&C Minerals halten, während Continental einen Anteil von 33,333% behalten wird. Die noch ausstehenden Genehmigungen betreffen vier weitere Explorationslizenzen: drei am Saki-Projekt und eine Lizenz im Iganna-Projekt.

Chariot würdigte zudem die Unterstützung durch das Management von Continental Lithium. Besonders hervorgehoben wurden dabei Lanre Afebuameh, Ronald Onosode und David Kwarteng, die laut Unternehmen maßgeblich zur Erlangung der Transfergenehmigungen beigetragen haben.

Exploration in bislang ungebohrten Projekten rückt näher

Sobald die administrativen Unterlagen abgeschlossen sind und C&C Minerals offiziell als Lizenznehmer eingetragen ist, können unmittelbar Explorationsprogramme starten. Geplant sind systematische Feldarbeiten und die Definition von Bohrzielen in den bislang ungebohrten Projekten Fonlo und Gbugbu.

Parallel dazu könnten auch Kleinbergbau-Aktivitäten im Saki-Projekt aufgenommen werden.

Lanre Afebuameh, Präsident und stellvertretender Vorsitzender von Continental Lithium Limited, erklärte:

"Wir schätzen den konstruktiven Austausch mit dem Nigerian Mining Cadastre Office. Diese Genehmigungen stärken unsere Abstimmung mit den zuständigen Regulierungsbehörden und ermöglichen systematische Explorationsprogramme in Fonlo und Gbugbu."

Der Zeitpunkt fällt in eine Phase deutlich steigender Lithiumpreise. Seit Abschluss der ursprünglichen Erwerbsvereinbarung im Juli 2025 hat sich der Markt stark bewegt. Der Preis für Lithiumcarbonat ist laut Unternehmensangaben von 7.671 US-Dollar pro Tonne auf 19.727 US-Dollar pro Tonne gestiegen - ein Plus von 157%. Noch dynamischer entwickelte sich Spodumen-Konzentrat: Der Benchmarkpreis legte von 662 US-Dollar auf 2.200 US-Dollar pro Tonne zu, was einem Anstieg von 232% entspricht.

Strategische Ambitionen im wachsenden Lithiummarkt

Für Chariot hat der Schritt auch eine strategische Bedeutung. Das Unternehmen sieht Nigeria als aufstrebenden Standort für Hartgestein-Lithium, insbesondere für Spodumen führende Pegmatitlagerstätten.

Executive Chairman und Managing Director Shanthar Pathmanathan sagte:

"Diese Genehmigungen sind monumental für das Unternehmen und tatsächlich für den globalen Lithiumsektor, da sie den ersten Eintritt eines an der ASX gelisteten Lithiumunternehmens in den hochpotenziellen Lithiumsektor in Nigeria markieren, der Lithium-Pegmatite beherbergt, die bereits Spodumen für den chinesischen Markt produzieren, jedoch fast vollständig ungebohrt sind."

Weiter erklärte er:

"Unser ultimatives Ziel ist es, eine oder mehrere große Entdeckungen in Nigeria zu machen. Wir werden moderne, systematische Exploration einsetzen, um hochwertige technische Daten und bohrbereite Ziele über ein ungebohrtes Portfolio hinweg zu generieren."

Parallel dazu führt das Unternehmen Gespräche mit potenziellen Abnahme- und Finanzierungspartnern. Ziel ist es, projektbezogene Finanzierungen zu sichern, um Bohrprogramme zu beschleunigen und Kleinbergbau-Aktivitäten wieder aufzunehmen beziehungsweise auszubauen.

Abschluss der Transaktion bis Mai 2026 geplant

Im nächsten Schritt plant Chariot eine Hauptversammlung der Aktionäre einzuberufen. Dabei soll die Ausgabe von 24 Millionen vollständig eingezahlten Stammaktien an Continental erneut genehmigt werden, die Teil der Gegenleistung für den Erwerb des nigerianischen Lithium-Portfolios sind.

Während die noch offenen Bedingungen erfüllt werden, will das Unternehmen regelmäßig Updates veröffentlichen. Der Abschluss der gesamten Transaktion wird derzeit bis Ende Mai 2026 erwartet.

Breites Lithiumportfolio in mehreren Regionen

Chariot Resources positioniert sich als Explorationsunternehmen mit Fokus auf hochgradige und oberflächennahe Lithiumvorkommen. Neben dem geplanten Einstieg in Nigeria verfügt das Unternehmen über ein Portfolio von zwölf Lithiumprojekten.

Zwei Kernprojekte befinden sich in den Vereinigten Staaten: das Black Mountain Project in Wyoming mit Potenzial für Hartgestein-Lithium sowie das Resurgent Project in Nevada und Oregon, das auf Lithium in Tonstein abzielt. Erste Untersuchungen weisen laut Unternehmen auf hochgradige Lithiummineralisierung an der Oberfläche hin.

Das geplante nigerianische Portfolio umfasst vier Projektcluster - Fonlo, Gbugbu, Iganna und Saki - in den Bundesstaaten Oyo und Kwara. Zusammen decken sie rund 254 Quadratkilometer ab und bestehen aus acht Explorationslizenzen sowie zwei Kleinbergbau-Lizenzen. Historisch gab es in diesen Regionen bereits umfangreichen handwerklichen Lithiumabbau.

Darüber hinaus hält Chariot Beteiligungen an weiteren Explorationsprojekten in Wyoming sowie an einem Lithiumprojekt in Simbabwe, dessen Lizenzen derzeit zur Rückgabe vorgesehen sind. Zusätzlich besitzt das Unternehmen über Mustang Lithium LLC ein Portfoliointeresse an Grundstücken mit Potenzial für Lithium in Tonstein im US-Bundesstaat Nevada.

-

Quellen:

https://www.chariotcorporation.com/announcements/7429535





Disclaimer/Risikohinweis Chariot Resources

Interessenkonflikte: Mit Chariot Resources existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Chariot Resources. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Chariot Corporation können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Chariot Resources einsehen: https://www.chariotcorporation.com/utilities/privacy



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Chariot Corporation vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen?

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Nigerianische Regierung genehmigt Übertragung von sechs Lithium-Lizenzen - Chariot rückt dem Einstieg in wachstumsstarken Markt näher appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU0000294498