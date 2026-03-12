Gold bei $5.250 - Dieser 37-Mio.-€-Goldentwickler sitzt auf einem möglichen $2-Milliarden-Projekt!!

Anzeige / Werbung

Der Goldmarkt hat gerade die nächste Grenze überschritten. 5.250 US-Dollar pro Unze.

Dieser Leitartikel wird im Auftrag von Fortune Bay Corp. veröffentlicht.

Willkommen zurück, liebe Leser!

Gold bei 5.520 US-Dollar! Noch vor einem Jahr hätte diese Zahl wie reine Fantasie geklungen. Heute ist sie Realität. Und der Grund ist offensichtlich.

Die geopolitische Lage eskaliert:

Der Konflikt im Nahen Osten spitzt sich weiter zu

Kapital flieht aus riskanten Anlagen

Zentralbanken kaufen weiterhin aggressiv Gold

Investoren suchen verzweifelt sichere Häfen

Und wenn die Welt in Unsicherheit rutscht, passiert immer dasselbe:

Kapital fließt in Gold. Schnell. Massiv. Und ohne Rücksicht.

Doch während viele Anleger noch versuchen zu verstehen, was gerade passiert, beginnt sich im Hintergrund eine zweite Bewegung zu formieren.

Denn wenn Gold explodiert, steigen nicht nur die Preise für das Metall selbst.

Die größten Gewinner werden fast immer Goldentwickler mit realen Projekten und starken Wirtschaftlichkeitsstudien.

Und genau hier steht Fortune Bay.

Während Gold auf 5.250 Dollar schießt, meldet das Unternehmen frische Bohrergebnisse - und bestätigt, dass sein Goldsystem weiter wächst.

Neue Bohrergebnisse bestätigen hochgradige Goldzonen

Fortune Bay hat die ersten Analyseergebnisse aus dem laufenden Explorationsbohrprogramm 2026 beim Goldfields-Projekt in Saskatchewan veröffentlicht.

Die Resultate bestätigen das geologische Modell - und zeigen hochgradige Goldmineralisierung unterhalb der bisherigen Tagebaugrenze.

Bohr-Highlights

Bohrloch B25-346

2,54 g/t Gold über 17,0 Meter

inklusive 6,61 g/t über 5,0 Meter

Bohrloch B25-347

6,95 g/t über 2,0 Meter

3,72 g/t über 3,0 Meter

4,55 g/t über 3,0 Meter

2,76 g/t über 7,0 Meter

inklusive 5,63 g/t über 3,0 Meter

inklusive 8,72 g/t über 2,0 Meter

Bohrloch B25-348

2,29 g/t über 9,3 Meter

inklusive 4,68 g/t über 3,0 Meter

Diese Bohrungen zielten auf große Lücken in der historischen Bohrabdeckung beim Box-Vorkommen.

Und alle drei Bohrungen trafen Gold.

Warum diese Ergebnisse wichtig sind

Das Box-Vorkommen bildet das Herzstück der geplanten Tagebaumine von Goldfields.

Doch die neuen Ergebnisse zeigen etwas Entscheidendes:

Das Goldsystem endet nicht an der Grenze der aktuellen Tagebauplanung.

Die Mineralisierung setzt sich in die Tiefe fort.

Und genau dort treten höhergradige Zonen auf.

Diese werden kontrolliert durch:

nord-süd verlaufende Strukturzonen

intensive Quarzadern

erhöhte Goldgehalte entlang struktureller Korridore

Und das Wichtigste:

Diese Zonen sind weiterhin komplett offen.

Mit anderen Worten:

Das Projekt, das bereits als Tagebau wirtschaftlich ist, könnte deutlich größer werden.

Goldfields war bereits vorher ein Top-Projekt

Schon vor diesen neuen Bohrergebnissen gehörte das Goldfields-Projekt zu den spannendsten Goldentwicklungen Kanadas.

Im September 2025 veröffentlichte Fortune Bay eine aktualisierte Preliminary Economic Assessment (PEA).

Die Ergebnisse waren beeindruckend.

Basisannahme (Goldpreis 2.600 $)

Nachsteuer-NPV (5%): 610 Mio. $

IRR: 44%

Anfangsinvestition: 301 Mio. $

Minenlaufzeit: 14 Jahre

Das allein macht Goldfields zu einem robusten Entwicklungsprojekt.

Doch die eigentliche Story ist der Hebel auf den Goldpreis.

Bei 5.250 $ Gold explodieren die Projektwerte

Die PEA zeigte bereits, wie stark Goldfields auf steigende Goldpreise reagiert.

Bei 3.650 $ Gold stiegen die Kennzahlen auf:

Nachsteuer-NPV: 1,25 Milliarden $

IRR: 74%

Free Cashflow: 1,82 Milliarden $

Und das Management veröffentlichte eine entscheidende Kennzahl:

Jeder Anstieg des Goldpreises um 100 Dollar erhöht den NPV um etwa 61 Millionen Dollar.

Jetzt kommt der entscheidende Punkt.

Gold liegt heute über 2.600 Dollar höher als im Basisszenario.

Bei 5.250 Dollar Gold steigt der theoretische Projektwert auf weit über 2 Milliarden Dollar.

Und trotzdem bewertet der Markt Fortune Bay mit nur 37 Mio. €

Hier wird es wirklich verrückt.

Während der Goldpreis neue Rekorde aufstellt und das Projekt weiter wächst, liegt die Bewertung von Fortune Bay bei etwa:

37 Millionen Euro.

Stellen Sie sich das kurz vor.

Kennzahl Wert Goldpreis 5.250 $ Potenzieller Projektwert > 2 Mrd. $ Marktkapitalisierung ~37 Mio. €

Das ist eine extreme Bewertungsdiskrepanz.

Und solche Diskrepanzen bleiben selten lange bestehen, sobald Investoren anfangen zu rechnen.

Ein weiterer wichtiger Punkt:

Fortune Bay ist voll finanziert.

Das Unternehmen hat Ende 2025 eine Bought-Deal-Finanzierung über 8 Mio. Dollar abgeschlossen.

Damit kann das Unternehmen 2026 vollständig umsetzen:

PFS-Studienprogramme

metallurgische Tests

geotechnische Untersuchungen

Umwelt- und Genehmigungsarbeiten

Explorationsbohrungen

Das bedeutet:

Der Fokus liegt jetzt auf Wachstum - nicht auf Finanzierung.

Die Strategie: Projekt entwickeln und Ressourcen erweitern

Fortune Bay verfolgt eine intelligente Doppelstrategie.

Weil bereits 97% der PEA-Unzen in der Kategorie "Indicated" liegen, muss das Unternehmen kaum noch Ressourcen-Infill bohren.

Stattdessen kann sich das Unternehmen auf zwei Dinge konzentrieren:

Fortschritt Richtung Prefeasibility Study (PFS) Ressourcenwachstum durch Exploration

Das kann die Projektökonomie langfristig erheblich verbessern.

Mehrere Explorationsziele nahe der zukünftigen Mine

Das aktuelle Programm umfasst etwa 3.250 Meter Bohrungen.

Die wichtigsten Ziele:

Box

Test der Tiefe des bestehenden Systems.

Athona

Potenzial zur Erweiterung der bestehenden Ressource.

Frontier

Historische Goldvorkommen mit kaum moderner Exploration.

Golden Pond

Zielgebiet innerhalb kurzer Distanz zur geplanten Infrastruktur.

Triangle

Ein weiteres unterexploriertes Goldsystem nahe der zukünftigen Mine.

Alle diese Ziele liegen innerhalb von zwei Kilometern zur geplanten Infrastruktur.

Neue Unzen könnten also relativ günstig in eine zukünftige Mine integriert werden.

Saskatchewan: Eine der besten Bergbauregionen der Welt

Goldfields liegt in Saskatchewan, einer der stabilsten und bergbaufreundlichsten Regionen weltweit.

Vorteile:

klare Genehmigungsverfahren

stabile politische Rahmenbedingungen

vorhandene Infrastruktur

erfahrene Bergbau-Arbeitskräfte

lange Bergbaugeschichte

Das reduziert das Risiko erheblich.

Warum diese Story schnell explodieren könnte

Goldmärkte folgen oft einem klaren Muster.

Wenn der Goldpreis neue Höchststände erreicht, fließt Kapital zuerst in:

physisches Gold große Produzenten

Danach suchen Investoren Hebel auf den Goldpreis.

Und genau dann geraten Goldentwickler mit realen Assets ins Zentrum der Aufmerksamkeit.

Fortune Bay erfüllt praktisch alle Kriterien:

fortgeschrittenes Goldentwicklungsprojekt

starke Wirtschaftlichkeit bereits bewiesen

enorme Hebelwirkung auf steigende Goldpreise

aktive Explorationsprogramme

vollständig finanziert

Tier-1-Jurisdiktion

Und jetzt zusätzlich:

frische hochgradige Bohrergebnisse

Schlussgedanke

Die Welt wird unsicherer.

Konflikte eskalieren.

Investoren fliehen in sichere Anlagen.

Und Gold reagiert genau so, wie es in Krisen immer reagiert hat.

Mit neuen Rekordpreisen.

Doch während Gold bereits bei 5.250 Dollar steht, werden manche Goldunternehmen immer noch bewertet, als läge Gold bei 1.500 Dollar.

Fortune Bay könnte eines der klarsten Beispiele dafür sein.

Neue Bohrergebnisse bestätigen Wachstum.

Der Goldpreis explodiert.

Und der Markt hat diese Rechnung noch nicht gemacht.

Noch nicht.

Tipp Bei SMARTBROKER+ können Sie Aktien auf Gettex schon ab 0 Euro Gebühren handeln! Hier kostenloses Depot eröffnen



ALLGEMEINE HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS - BITTE SORGFÄLTIG LESEN

Dies ist eine Werbemitteilung (Marketing Communication) und wurde nicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder einer anderen Behörde geprüft, genehmigt oder bestätigt. Sie stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG noch eine Anlageforschung gemäß MiFID II dar und ist kein Prospekt. Durch den Zugriff auf unsere Inhalte stimmen Sie den nachstehenden Bedingungen zu.

1. Allgemeine Informationen - Keine Anlageberatung

Alle von Machai Capital Inc. veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Die Materialien sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sind keine lizenzierten Finanzberater, Broker oder Investmentanalysten.

Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie:

Eine eigene Recherche und Due Diligence durchführen.

Die offiziellen Offenlegungen des jeweiligen Unternehmens auf regulatorischen Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca) prüfen.

Einen lizenzierten Finanzberater oder Wertpapierexperten konsultieren.

Ihre lokalen Wertpapiergesetze prüfen, wenn Sie außerhalb Deutschlands ansässig sind, da andere Vorschriften gelten können.

Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen. Investitionen in spekulative Wertpapiere können zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

2. Offenlegung von Beteiligungen und Handelsabsichten

Der Eigentümer von Machai Capital Inc. hält erhebliche finanzielle Beteiligungen an bestimmten in unseren Inhalten genannten Unternehmen. In vielen Fällen übersteigt unsere Netto-Long-Position 0,5% des ausstehenden Aktienkapitals eines Emittenten, wie es von der MAR-Offenlegungspflicht gefordert ist. Wir kaufen und verkaufen diese Aktien aktiv, auch während oder nach Werbekampagnen, um Gewinne zu erzielen.

Wir werden diese Offenlegung aktualisieren, wenn unsere Beteiligungen relevante Schwellenwerte überschreiten oder unterschreiten.

Wichtiger Hinweis zu Interessenkonflikten

Da wir Aktien dieser Unternehmen besitzen, können unsere Interessen von denen der Anleger abweichen.

Anleger sollten davon ausgehen, dass wir unsere Positionen jederzeit verkaufen können, auch während der Werbung oder Besprechung der Aktie, was den Aktienkurs beeinflussen kann.

Wir übernehmen keine Garantie für die Kursentwicklung oder den künftigen Erfolg der von uns beworbenen Aktien.

3. Einhaltung der BaFin-Vorschriften, Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und Insiderhandelsgesetze

Wir halten uns strikt an das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und die EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR).

3.1 Erklärung zum Insiderhandel

Wir haben keinen Zugang zu nicht-öffentlichen, wesentlichen Informationen über die von uns besprochenen Unternehmen.

Wir handeln nicht auf Grundlage von Insiderinformationen (Insiderhandel ist gemäß MAR Artikel 14 strikt verboten).

Anleger sollten stets die offiziellen Unternehmensveröffentlichungen prüfen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.

3.2 Marktmanipulation und Pump-and-Dump-Haftungsausschluss

Gemäß MAR Artikel 12 beteiligen wir uns nicht an:

Der Verbreitung irreführender Informationen zur Manipulation von Aktienkursen.

Der künstlichen Erzeugung von Nachfrage durch koordinierte Handelsstrategien.

Pump-and-Dump-Strategien, Wash-Trading oder irreführenden Kursangaben.

Jeder Leser, der auf Basis von Werbematerialien handelt, tut dies auf eigenes Risiko.

4. Anlagerisiken - Spekulative Aktien und Liquiditätsprobleme

Investitionen in Wertpapiere, insbesondere solche mit geringer Marktkapitalisierung oder niedrigem Handelsvolumen, sind mit erheblichen Risiken verbunden.

Wesentliche Risikohinweise

Hohe Volatilität - Aktienkurse können aufgrund geringer Liquidität stark schwanken.

Risiko der Marktmanipulation - Klein- und Nebenwerte sind anfälliger für Kursmanipulationen.

Möglichkeit eines Totalverlusts - Es gibt keine Garantie für Renditen, und Verluste können 100% des investierten Kapitals betragen.

Keine Liquiditätsgarantie - Der Verkauf von Aktien zu einem gewünschten Preis kann unmöglich sein.

Wir raten Anlegern dringend, diese Risiken sorgfältig abzuwägen, bevor sie investieren.

5. Bezahlte Werbung und Offenlegung der Vergütung

Diese Mitteilung stellt bezahlte Werbung dar. Machai Capital Inc. erhält ausschließlich Vergütungen direkt von den Unternehmen, für die wir Marketing- und Werbedienstleistungen erbringen.

Vergütungsdetails

Machai Capital Inc. wird ausschließlich von den beworbenen Unternehmen bezahlt und erhält keine Vergütung von Dritten.

Die Vergütung kann in Bar, Aktien, Optionen oder anderen Finanzinstrumenten erfolgen.

Werbemaßnahmen stellen einen erheblichen Interessenkonflikt dar.

Direkte Beauftragung durch Unternehmen

Machai Capital Inc. wird immer direkt von den Unternehmen beauftragt, die wir bewerben.

Wir erbringen ausschließlich Marketing- und Werbedienstleistungen und sind nicht in das Unternehmensmanagement oder Geschäftsentscheidungen eingebunden.

Gehen Sie davon aus, dass alle Inhalte bezahlte Werbung sind

Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sollten Leser davon ausgehen, dass sämtliche aktienbezogenen Inhalte gesponsert und finanziell beeinflusst sind.

6. Zukunftsgerichtete Aussage

Einige Inhalte enthalten zukunftsgerichtete Aussagen über die künftige Unternehmensentwicklung, Kurssteigerungen oder Markttrends. Diese Aussagen basieren auf Annahmen und unterliegen erheblichen Unsicherheiten.

Es besteht keine Garantie, dass sich die Erwartungen erfüllen. Zukunftsgerichtete Aussagen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

7. Haftungsausschluss und Haftung für Inhalte Dritter

Machai Capital Inc. garantiert nicht die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der veröffentlichten Inhalte.

Wir haften nicht für Investitionsverluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Verlinkte Webseiten Dritter unterliegen nicht unserer Kontrolle, und wir übernehmen keine Verantwortung für deren Inhalte.

Investitionsentscheidungen erfolgen auf eigenes Risiko.

8. Gesetzliche und regulatorische Verweise

Für offizielle regulatorische Informationen besuchen Sie bitte:

BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - www.bafin.de

EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm

Unternehmensoffenlegungen (SEDAR+ für kanadische Börsennotierungen) - www.sedarplus.ca

Schlussbemerkung

Durch die Nutzung unserer Inhalte erkennen Sie die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses an. Anleger sollten stets Vorsicht, Skepsis und Sorgfalt walten lassen, bevor sie finanzielle Entscheidungen treffen. Wir garantieren nicht den unternehmerischen Erfolg oder das Fortbestehen eines Unternehmens.

Machai Capital Inc. und seine Vertreter übernehmen keine Haftung für finanzielle Verluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Medieninhaber und Herausgeber:

Machai Capital Inc.

17565 58 Ave #101, Surrey,

BC V3S 4E3

Verantwortlicher für den Inhalt:

Suneal Sandhu, suneal@machaicapital.com

Enthaltene Werte: CA34964F1099